Beija-Flor conquista o 15º título do Carnaval do Rio

A Beija-Flor sagrou-se campeã do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro em 2025. A apuração ocorreu na tarde desta quarta-feira, 5, na Cidade do Samba, na zona portuária do Rio. Com um enredo em homenagem a Laíla, diretor de carnaval que trabalhou na agremiação de Nilópolis durante mais de 30 anos e morreu em 2021, vítima de covid-19, a escola conquista seu 15º título e segue sendo a terceira agremiação com mais vitórias na história do carnaval - a Portela lidera com 22 e a Mangueira é a segunda, com 20.

A Beija-Flor é a maior campeã desde que o sambódromo passou a ser o palco dos desfiles, em 1984: esse foi o décimo título desde então. Os títulos da escola foram em 1976, 1977, 1978, 1980, 1983, 1998, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2015, 2018 e, agora, 2025.

O título mais recente da Beija-Flor havia sido em 2018, o último em que Laíla trabalhou na escola. Ele saiu depois desse desfile, rompido com chefes da escola.

Curiosamente, a escola só volta a vencer ao prestar uma homenagem ao ex-diretor de carnaval.

APURAÇÃO

Durante a apuração, a Beija-Flor liderou durante todos os nove quesitos. Pelos seis primeiros, esteve empatada com outras escolas, em especial a Grande Rio. Ao final do sétimo quesito, Fantasia, passou a liderar sozinha, um décimo à frente da escola de Duque de Caxias.

Este foi o primeiro ano em que as 12 escolas da primeira divisão do carnaval do Rio foram divididas em três grupos - em vez de duas noites de exibições com seis escolas cada, foram realizadas três noites com quatro agremiações. Ao final dos desfiles, uma atração adicional: roda de samba na Praça da Apoteose.

Outra mudança deste ano foi a posição das cabines dos julgadores com uma redistribuição dos postos. Por isso, o tempo máximo de desfile aumentou de 70 para 80 minutos.

O desfile da Beija-Flor foi marcado pela despedida de Neguinho da Beija-Flor. Ele foi a voz oficial da escola de Nilópolis desde 1976, quando a agremiação conquistou seu primeiro título. Depois de exatos 50 anos, deixará o microfone.

NOTAS DAS ESCOLAS