Eclipse lunar total: saiba como assistir e em que horário acontecerá a Lua de Sangue

Espectadores do Brasil inteiro poderão ver o eclipse total da Lua, que acontecerá na madrugada desta sexta-feira (14).

Entre a noite desta quinta (13) e a manhã de sexta, o Sol, a Terra e Lua estarão alinhados e a Lua passará na sombra da Terra. Aqueles que desejarem, poderão ver a olho nu este fenômeno na América do Norte, Central e do Sul; Europa Ocidental e África.

A Lua de Sangue, ou Lua Vermelha, ocorre quando há um eclipse lunar total no céu, com a exceção de que a Terra permite parcialmente a passagem da luz solar, que quando filtrado pela atmosfera, torna nosso satélite vermelho (espalhamento Rayleigh).

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) explica que "Durante um eclipse, duas sombras são projetadas. A primeira é chamada de umbra. Essa sombra fica menor à medida que se afasta do sol. É o centro escuro da sombra do eclipse. A segunda sombra é chamada de penumbra, que fica maior à medida que se afasta do sol."

Imagem ilustrativa para explicar o que acontece durante um eclipse - NASA

Saiba onde assistir e o horário

A Nasa disponibilizou em seu site, um mapa dos locais onde o eclipse lunar será visível entre 13 e 14 de março de 2025.

Os contornos marcam as bordas da região de visibilidade durante as horas de contato do eclipse. O mapa está centralizado na coordenada 102°13'W, que é a longitude sublunar no meio do eclipse.

Mapa da Terra mostrando os locais onde o eclipse lunar será visível em 13 e 14 de março de 2025. Os contornos marcam as bordas da região de visibilidade durante as horas de contato do eclipse. O mapa está centralizado na coordenada 102°13'W, que é a longitude sublunar no meio do eclipse. - NASA

O eclipse lunar durará cerca de seis horas, e começará na América do Norte a partir de 1h09 na Costa Leste (02H09 no horário de Brasília).

O eclipse total ocorrerá apenas entre 2h26 e 3h31, no horário local, segundo a Nasa. É o primeiro eclipse total que acontece desde 2022.

É necessário apenas um céu claro e não é preciso um equipamento óptico especial, embora com binóculos, o eclipse pode ser visto melhor.

Mas para aqueles que desejarem visualizar de forma melhor, o canal do Observatório Nacional transmitirá o eclipse ao vivo no YouTube.

