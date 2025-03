INMET emite alerta para tempestades com ventos de até 100 km/h em várias regiões do Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Chuva intensa e ventania podem causar transtornos em SP, RJ, MG, AC, AM, MT e MS, com previsão de até 100 mm de precipitação

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, nesta quinta-feira (13), um alerta de tempestades para diversas regiões do país, com previsão de chuvas intensas, ventos fortes e risco de granizo.

As áreas mais afetadas incluem a Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, Litoral Norte paulista, Sul e Zona da Mata de Minas Gerais, além de regiões do Rio de Janeiro, incluindo a capital fluminense.

Chuvas intensas e ventos de até 100 km/h



De acordo com o INMET, essas áreas estão sob aviso laranja (perigo) para tempestades, com previsão de volumes de chuva entre 50 mm e 100 mm, além de rajadas de vento que podem alcançar 100 km/h. A instabilidade atmosférica é impulsionada por uma massa de ar quente e úmida, que favorece a formação de nuvens carregadas e condições propícias para temporais.

O alerta do instituto vale entre a tarde e a noite desta quinta-feira (13) e se estende até sexta-feira (14). Além da chuva intensa e dos ventos fortes, há risco de queda de granizo, o que pode causar transtornos para moradores das regiões afetadas.

Regiões Norte e Centro-Oeste também são afetadas



As tempestades não se limitam ao Sudeste. O INMET também emitiu alerta laranja para áreas da Região Norte e do Centro-Oeste, incluindo o Acre, sudoeste do Amazonas, centro-oeste do Mato Grosso e extremo noroeste do Mato Grosso do Sul. Nesses locais, a previsão é de chuvas entre 50 mm e 100 mm e ventos de até 100 km/h.

Outras áreas sob alerta de perigo potencial



Além dos avisos laranja, outras regiões do país também devem enfrentar chuvas fortes, porém com menor intensidade. Essas áreas estão sob aviso amarelo (perigo potencial), com previsão de acumulados de até 50 mm e ventos de até 60 km/h até esta sexta-feira (14).