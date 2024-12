Elisabetta Zenatti, da Netflix, foi o destaque do streaming em 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Talvez até possa surgir, aqui ou ali, uma posição em contrário, porém, em se tratando de Brasil, difícil tirar da executiva Elisabetta Zenatti o “título” de destaque do streaming na temporada 2024.

Zenatti, vice-presidente de conteúdo da Netflix no país desde 2021, e responsável por decisões de produção principalmente com o foco em séries e filmes, deu aval para trabalhos que alcançaram grande repercussão aqui e lá fora.

Lançada em fevereiro, a terceira e última temporada de “Bom Dia, Verônica”, com Tainá Muller, Maitê Proença, Rodrigo Santoro e Reynaldo Gianecchini, não decepcionou.

E o que dizer da boa surpresa representada por “Pedaço de Mim”, anunciado como primeiro melodrama nacional da Netflix, protagonizado por Juliana Paes, Vladimir Brichta e Felipe Abib?

Muita gente, com certeza, e acredito que até figuras do elenco só passaram a entender o que era superfecundação, um caso raro, em que os gêmeos têm pais diferentes, a partir dali.

Ah, mas vão lembrar que “Biônicos”, com Bruno Gagliasso, Jéssica Córes e Gabz, e “Luz”, com Marianna Santos, decepcionaram. É verdade.

Só que aí, entra em cena um arrasa-quarteirão, a série “Senna”, liderado por Gabriel Leone, chamando atenção para vários pontos, incluindo negativos, como o boicote a Adriane Galisteu.

Mas quem acompanhou, sabe, há muita qualidade na sua produção, que rendeu inclusive uma indicação ao Critics Choice Awards e alcançou o primeiro lugar no Top 10 Global de séries de língua não inglesa no período entre 2 e 8 de dezembro.

Noves fora, um saldo muito positivo para Elisabetta Zenatti. Ela, vale lembrar, teve passagem pela Band e, por 11 anos, figurou como principal nome da Floresta/Sony, onde nasceu o “Lady Night”. Uma executiva inquieta.

Subiu no telhado?

Na Record, ninguém fala mais sobre um possível novo programa com Marcio Garcia.

Ou caiu completamente no esquecimento, ou veio a ser um assunto restrito à sua mais alta cúpula. Para tão já, certeza, nada vai acontecer.

Medalhados

Ainda da Record, Tom Cavalcante gravou um especial do “Acerte ou Caia!”, mas só com a participação de convidados muito especiais. Na lista: Gracyanne Barbosa, Reinaldo Gottino, Milena Toscano, Dani Souza, Mirella Santos, Tierry e Paulinho Vilhena, entre outros.

Vai ao ar no dia 25, às 22h45.

Auguri

Agora já se sabe o principal motivo da última viagem de Daniela Albuquerque e Amilcare Dallevo, número 1 da Rede TV!, à Europa.

Os dois, entre outros compromissos, ficaram um bom tempinho por lá como alunos de um intensivo de italiano.

Fim de ano

O SBT escalou Norma Mantovanini, a mesma de “Natal do Embaixador”, com Gusttavo Lima, para dirigir o especial “Vira Brasil – Music Festival”, no dia 31, ao vivo, direto do Allianz Parque, arena do Palmeiras.

O show, anunciado como “a primeira edição da maior virada cristã do país”, reunirá várias atrações e contará com apresentação de Nadja Haddad e Yudi Tamashiro.

Um detalhe

Muito provavelmente, o SBT deverá recorrer à estrutura de uma produtora independente para a transmissão desse show gospel no Allianz Parque.

Os detalhes estão sendo fechados por sua direção.

Sopa de letrinhas

O “Brasil Urgente” continua dividindo o mesmo espaço físico com o “Jornal da Band”.

Ou seguindo a nomenclatura da casa, metade “BURG” e metade “JOBA”. Só deram um “tapinha” no estúdio.

(Imagem de estúdio da Band)

Por que não

Na Globo, nem é bom forçar a natureza e seguir com a marca “Big Boss” no “Big Brother”, porque sempre remeterá ao Boninho, que a usou durante muito tempo e tem a história dele no programa.

Para o Rodrigo Dourado, agora nas funções, se acharem tão necessário assim, não custa inventar uma outra.

Pagando um preço

A pressa em colocar o Datena rapidamente no ar, não permitiu ao SBT se preparar convenientemente para um programa com tais características.

As falhas que desde o primeiro dia acontecem terão que ser corrigidas com o tempo e em pleno voo. Aliás, está sendo sempre um sacrifício fechar o sinal do helicóptero do comandante Hamilton.

Último do Faro

“Hora do Faro”, na Record, será levado ao ar pela última vez no próximo dia 29, depois de dez anos de exibição completados em abril passado.

Assim como a Record ainda não anuncia o que entrará no lugar – provavelmente filmes num primeiro momento, Rodrigo também não tem definido seu próximo passo.

Lara Croft

Lis Luciddi, de “A Infância de Romeu e Julieta” e “A Caverna Encantada”, decidiu dar um passo ousado na carreira.

E tornar ainda mais completa a sua participação em trabalhos na televisão e no cinema, dispensando serviços de dublê quando esta exigência, em algumas das cenas, vier a existir. Está decidida a encarar.

Bate-Rebate



· O “Band Esporte Clube” já está com sua escala de fim de ano fechada...

· ... No dia 21, apresentação será de Mirelle Moschella, ao vivo...

· ... Já a edição do dia 28, gravado, com Lívia Nepomuceno.

· O espetáculo “A.M.I.G.A.S.”, dirigido por Ernesto Piccolo, em cartaz no Teatro Vannucci, termina temporada carioca no próximo dia 17...

· ... E chega a São Paulo em 17 de janeiro, no Teatro das Artes.

· Aconteceu na Câmara Municipal de São Paulo, a segunda edição do Prêmio SP Forró...

· ... O "Aqui Tem Nordeste", da TV Aparecida, com Frank Aguiar, foi o vencedor da categoria "Programa de TV ou Quadro de TV".

· O imitador Michel Elias, do “É Tudo Nosso”, fez uma participação no “Arena SBT”, segunda-feira...

· ... Mas não tem nada certo para as próximas edições...

· ... O “É Tudo Nosso” fica no ar até o fim do ano.

· Foram encerradas as gravações da série “Tremembé”, para o Prime Video, estrelada por Marina Ruy Barbosa...

· ... A atriz pretende seguir nessa pegada, priorizar trabalhos por obra, porque não abre mão da jornada como empresária.

C´est fini

Vanderlei Luxemburgo, dono de afiliada da Record em Palmas, no Tocantins, fez terça-feira uma nova visita à cabeça de rede, em São Paulo. E com direito a um passeio por todas as instalações.

Luxemburgo, como empresário e homem ligado ao esporte, sabe da importância das transmissões de futebol Paulista e Brasileirão, em 2025, que estarão na grade da Record.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

