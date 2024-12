Lançamento do canal Leo Dias está próximo e quase pronto para o Carnaval com o SBT

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A TV Leo Dias tem o seu início de operações confirmado para o final de janeiro, mais tardar, comecinho de fevereiro.

Daí as providências em curso, a partir de um trabalho operacional dos mais acelerados em sua parte estrutural, com a construção de estúdios e instalação de equipamentos. Além de todas as outras providências, também essenciais, no artístico e áreas de produção. Nada menos que o melhor é a condição básica.

O interessante, e também prova de ousadia, atrevimento até, é se propor a fazer tudo isso no mais curto espaço de tempo possível e em condições de já firmar parceria com o SBT Folia para a transmissão do Carnaval, entre 1º e 4 de março.

A ordem é colocar em pé uma cobertura bem abrangente, longe da mesmice e com especial destaque para os bastidores dos desfiles e blocos.

Entre o que já está estabelecido, sabe-se que serão dez equipes em São Paulo, no Rio e Salvador, distribuídas na concentração das escolas, camarotes e hotéis, ou outros demais locais, de acordo com os acontecimentos e foco nas celebridades, o pessoal que é notícia.

À frente de tudo, a equipe do “Fofocalizando”, com Leo Dias, Cariucha, Gabriel Cartolano e Gaby Cabrini, além de uma lista de convidados especiais, formada por rostos famosos da TV, que estará definitivamente formada no decorrer dos próximos dias.

O canal Leo Dias vem com a proposta de uma TV focada no entretenimento, mas sem nunca se desviar dos principais acontecimentos.

Erro de cálculo

Existem críticas, que entendo procedentes, quanto à pressa de “A Fazenda”, nesta reta final.

O modo “embromation” esteve ativado durante boa parte do seu desenvolvimento, o que não justifica essa correria toda no fim. Numa próxima vez é bom calcular melhor.

Martelo batido

Já existe uma decisão na Warner Bros. Discovery que a estreia da novela “Dona Beja”, estrelada por Grazi Massafera, se dará mesmo em 2025.

Primeiro, os trabalhos de promoção serão concentrados em “Beleza Fatal”, protagonizada por Camila Queiroz, no ar a partir de 27 de janeiro.

Ponto alto

Além da entrega de Grazi nesse projeto, também chama atenção a qualidade do texto desenvolvido pelos autores Daniel Berlinsky e António Barreira.

Na opinião de muitos na produtora Floresta, é o ponto alto da novela.

Busca

A Record está em busca de dois projetos terceirizados para colocar nos seus domingos.

Formatos de temporada, tipo pacote fechado. Além de pagar por eles, como outra obrigação, só apertar o play, sem o trabalho de produzir nada.

Assim como

Alguns setores da Record já admitem mudanças bem importantes na condução dos seus programas e também dos telejornais, ainda durante o primeiro trimestre deste próximo ano.

Em torno disso, há o desejo de mudar muita coisa. Algumas até, em condições de surpreender.

Por exemplo

Eduardo Ribeiro será promovido e passará a exercer novas funções já a partir do comecinho do ano. Já há quem assegure sua ida para o “Jornal da Record”, porque Celso Freitas deseja se afastar do trabalho diário.

Por sua vez, na mesma ocasião, Mariana Godoy irá receber um novo companheiro para a apresentação do “Fala Brasil”.

Otimista

Johnny Saad, número 1 da Band, discursou para os funcionários na festa da última quinta-feira em São Paulo. Agradeceu os esforços dos 3125 colaboradores, de seus familiares, do CEO Claudio Giordani “nessa travessia que não foi fácil” e pediu união de todos para os desafios de 2025.

“Já temos bons projetos no forno”, destacou Johnny.

Mercado

Sem conseguir atingir as metas esperadas, a Placar estuda mudanças para 2025.

Não se descarta a possibilidade de continuar somente com a revista e o site.

Vai que vai

Benjamin Back tem planos audaciosos para o seu canal de YouTube neste próximo ano.

Já existem negociações até para transmitir alguns jogos de torneios regionais.

Investimento

A Globo inaugurou com pompa, em sua base no Rio, “o maior estúdio de produção virtual da América Latina”. Fala em “tecnologia de ponta em mais de 1500m2, além de 300m2 de LED, Inteligência Artificial e Realidade Aumentada”.

Os recursos, atualmente, estão sendo aplicados no documentário que narra a história centenária do jornal O Globo, e no longa-metragem “Antártida”, thriller que se passa na base brasileira.

Visita

A propósito desse grande investimento no Virtual Production, e dentro da política de boa vizinhança, um pessoal da Globo visitou os estúdios da Casablanca, no Rio de Janeiro, uma referência nessa área.

Já são muitos os seus trabalhos para programas da Record, plataformas de streaming e publicidade.

Brasileiro em Yellowstone

Kadu De Rosa está na quinta temporada de “Yellowstone”, no Paramount+, como um fazendeiro brasileiro que não aceita perder.

“É uma sensação incrível um dia você estar assistindo a série em casa e no outro estar no set filmando com eles. Me sinto muito orgulhoso de ver meu nome na lista de elenco com esses grandes nomes”, conta o ator, que se mudou para Nova York em 2010 para estudar inglês, e acabou entrando no universo da atuação.

Bate – Rebate

· É interessante como a audiência da TV é dependente também de outros acontecimentos...

· ... Na semana passada, com o trânsito infernal em São Paulo, baixou bem o número de ligados em todas as faixas.

· Responsável por uma das maiores audiências da Record na temporada, “Quilos Mortais”, apresentado por Celso Zucatelli, terá direito a um especial...

· ... A exibição acontecerá em janeiro.

· A CNT desativou seus trabalhos em São Paulo, ainda tem pouca ação no Rio, e concentra praticamente toda sua operação em Curitiba. Virou rede de aluguel.

· O Univer Video vai disponibilizar em fevereiro a 13ª e última temporada da série “Reis – A Esperança”, com destaque para o trabalho de Ricky Tavares...

· ... Na Record, além desta, também estão na fila a 12ª – A Emboscada, e “Neemias”, spin off de “A Rainha da Pérsia”.

· Na Globo, há a expectativa de fechar totalmente o elenco de “Êta Mundo Bom! 2”, nas duas próximas semanas. Antes do final do ano.

· No grupo de discussão de “Garota do Momento”, Lilia Cabral e Fábio Assunção foram bastante elogiados. Surpresa?

· Globo reforça a data de estreia do “BBB 25”: 13 de janeiro.

· A série “Até Onde Ela Vai”, com Louise Clós, estreia na próxima segunda na Record Europa.

C´est fini

A Livemode teve, desde o começo dificuldades para vender os direitos do Torneio Intercontinental.

Só conseguiu aos 45 do segundo tempo. Ainda assim, quem comprou, caso da Globo, ficou com o pepino, devido à precoce eliminação do Botafogo. Preju.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!