Flávio Ricco: O mundo da TV não será mais o mesmo com a chegada do 3.0

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O novo ano está próximo e uma das certezas para 2025 é a chegada da TV 3.0, em condições de nos levar a ver televisão de forma totalmente diferente a que sempre nos acostumamos a assistir.

O que se garante, antes de tudo, é uma resolução até quatro vezes maior que a atual e a possibilidade, graças a conexão com a internet, de uma maior interação.

De forma traduzida, as qualidades de áudio e vídeo serão muito superiores, independentemente de quaisquer outros fatores, além da possibilidade de acesso aos aplicativos das emissoras e o arbítrio de acompanhar o que está no ar ao vivo ou em qualquer outro momento, até mesmo se buscar um programa antigo. E sem pagar nada por isso.

Assim como serão enormes os benefícios, em se tratando de conexão e segmentação.

Em um reality show, por exemplo, que até agora as pessoas “conversam” via redes sociais, passará a existir um meio próprio para isso, além de se permitir pesquisas simultâneas, visualização de um mesmo acontecimento por ângulos diferentes e dirigir a propaganda diretamente para o seu público alvo.

O mercado já se prepara para o oferecimento de conversores e aparelhos com a nova sincronização.

Vai ficar bem diferente a forma de ver televisão. Algo que, pela sua amplitude, ainda não nos permite imaginar totalmente.

Arquivo valioso

Um dos maiores patrimônios do SBT, sem dúvida, é o seu arquivo de fitas, cuidadosamente cuidado e organizado pela equipe do Dorival Afonso.

Toda a sua história está lá, impecavelmente guardada. Preocupação que nem sempre outras TVs tiveram ou conseguiram realizar.

Acidentes

Muitas TVs, na metade do século passado, perderam conteúdos valiosos nos incêndios criminosos que foram vítimas. Mas, ainda assim, o cuidado nunca foi muito.

Uma das maiores dificuldades, a todo aquele que se interessa pelo assunto, é resgatar o começo da televisão no Brasil. Não tem quase nada de material.

Assim como

Diante das muitas crises que atravessaram, as TVs do passado não guardavam nada. Uma mesma fita servia para a gravação de muita coisa, uma em cima da outra.

Exemplo clássico, no auge da míngua da Tupi, o então diretor J. Silvestre mandou apagar todo um arquivo, com gols de Pelé, especialmente os primeiros de sua carreira, porque precisava para as novelas.

Tudo isso

Voltando ao começo, graças a organização do seu arquivo de firas, muitos dos antigos programas e mesmo do SBT estão ou serão remasterizados.

Boa parte deste material será colocado no SBT+ ou mesmo utilizado para exibições na TV aberta.

Versão 2025

Muita coisa da antiga Odete Roitman não poderá ser repetida agora por Debora Bloch - Divulgação

Natural que muita coisa da antiga Odete Roitman, vivida por Beatriz Segall na antiga “Vale Tudo”, não poderá ser repetida agora por Debora Bloch agora escolhida para a personagem.

É claro que passará a haver total cuidado ao que a humanidade passou adotar como respeito e educação. Mas nem por isso ela deixará de ser má. Extremamente má.

Curioso isso

A “Vale Tudo” que vem aí, também nos leva a considerar determinados acontecimentos do nosso meio, nem sempre apoiados por melhores explicações.

Por exemplo: Carlos Alberto Riccelli, ator de muitos trabalhos e “Vale Tudo” também, há muito tempo deixou de ser chamado pelas novelas com a mesma intensidade de antes. Para se ter uma ideia, “Guerra dos Sexos”, de 2012, foi a sua última.

Mesma coisa

Bruna Lombardi passou a ser raramente lembrada pela televisão nos últimos anos - Divulgação

Bruna Lombardi, por acaso mulher do Riccelli e alguém que impressiona pela sua beleza no alto dos 72 anos de vida, além de toda uma vida na propaganda, também passou a ser raramente lembrada pela televisão nos últimos anos.

Ou porque não chamaram, ou porque não quis.

Como ficamos?

E aí, com 2025 às vésperas, é chegado o momento de saber como foi a experiência do SBT com o pessoal da internet, os influenciadores, na sua programação.

Olhando de fora, sem entrar em maiores conferências, parece que a repercussão foi quase nenhuma. TV e TV.

Aqui não

Sabe-se que existiram estudos e propostas de um talk-show na Band, para colocar no ar já a partir deste próximo ano.

A informação é que no meio do material apresentado tinham alguns até bem interessante, mas nenhum a ponto de levar o dono Johnny Saad comprar a ideia.

Entrevista

Bruno Gagliasso relembra sua trajetória no cinema, desde o primeiro filme em que assinou a produção, "Isolados" - Divulgação

No set de seu mais novo longa-metragem como produtor, “Clarice Vê Estrelas”, Bruno Gagliasso relembra sua trajetória no cinema, desde o primeiro filme em que assinou a produção, “Isolados”, de 2014.

O bate-papo com Simone Zucolotto vai ao ar no próximo sábado, às 13h15, pelo Canal Brasil.

Bate – Rebate

· Tonico Pereira, em “Volta por Cima” da Globo, é sempre o bom Tonico Pereira de sempre.

· Idem, na mesma data, em se tratando da Letícia Colin em “Garota do Momento”.

· Fabiula Nascimento continua muito dedicada ao cinema...

· ... Ela acaba de fazer “O Auto da Compadecida 2”, do Guel Arraes e Flávia Lacerda.

· A propósito de cinema, antes de “Vale Tudo”, Paolla Oliveira dedicou-se às filmagens de “A Herança de Narcisa”, de terror, dos diretores Clarissa Appelt e Daniel Dias...

· ... O último dela foi em “Papai é pop”, em 2022...

· ... Em “Vale Tudo”, Paolla será Heleninha, que foi vivida por Renata Sorrah.

· É só impressão ou, de fato, algumas das principais plataformas de streaming estão diminuindo suas produções no Brasil...

· ... Parece que já existiram momentos mais animados. Está diferente do que já foi.

· “Mania de Você” lá os problemas dela, mas percebe-se que Chay Suede não se inclui em nenhum. Entrega sempre o seu melhor.

C´est fini

Os primeiros 35 capítulos de “Três Graças” serão escritos exclusivamente por Aguinaldo Silva, com o objetivo de dar o tom da drama.

Somente depois entrarão em cena os seus colaboradores. No início de 2025, estão previstos os primeiros anúncios de nomes para o elenco, além da questão da sua direção artística. Muita expectativa na Globo em torno desse trabalho, que marca a volta do Aguinaldo à emissora.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!