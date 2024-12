Flávio Ricco: Criança não vota – Pode passar por aí a proibição da propaganda infantil na TV

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nada aponta para qualquer alteração e assim seguiremos no atraso, só acompanhando toda a escancarada discrepância que existe em relação a outros meios

No rigor da lei, nos levam a querer achar que as crianças dos celulares, tablets, canais pagos e YouTube são diferentes das que poderiam ver a Globo, Record, SBT e companhia bela.

Você entende? Muito menos eu.

Existem, evidentemente, os que tentam mascarar a verdade, apelando para o rigor da lei e querendo fazer prevalecer o entendimento de que não existe essa proibição. É o tal de querer tapar o sol com a peneira.

Só que não tem como. É de se lamentar tamanho atraso e as suas lamentáveis consequências.

Se não existe proibição, pelo menos foram ceifados todos os meios da TV convencional se dirigir àquele que poderá ser o seu público de amanhã.

E não adianta apelar para as autoridades, porque ou elas não têm tempo, ou não querem mexer com isso. Não se interessam. Empurram com a barriga.

Sabe como é, criança não vota.

Expectativa

Em torno do 2025 que vem aí, natural que boa parte das atenções do meio TV se voltem para o SBT, diante de mudanças que serão inevitáveis na sua programação. A que está no ar é provisória.

Pode esperar porque decisões importantes começaram a ser tomadas, já a partir dos primeiros dias de janeiro.

Nova Record - 1

Hoje, como já há alguns anos, toda a produção da Record está concentrada no jornalismo, que em horas/dia é o pilar principal da sua programação. E o que, mesmo em audiência, faz sua diferença em relação à concorrência.

Pois bem, por mais incoerente possa parecer, e de fato é, este foi o setor mais atingido nas recentes demissões.

Nova Record – 2

Sobre a sua dramaturgia dos tempos atuais, tudo a cargo da Seriella, para a Record só cabe o trabalho de apertar o play. No entretenimento, o “Aperte ou Caia!”, já é terceirizado. A Boxfish, do Diego Guebel, é responsável pela sua realização.

Tudo caminha para a Record, daqui a pouco, ser cada vez mais exibidora que produtora.

O que fazer?

Mania de Você, na Globo, ainda não é um caso perdido..., mas tá quase lá - Divulgação

“Mania de Você”, na Globo, ainda não é um caso perdido..., mas tá quase lá. Uma pena, porque a expectativa era muito boa e foram oferecidas à sua produção, todas as melhores condições. Por exemplo, um elenco que é de primeiríssima qualidade.

Então, culpa de quem? Do autor, João Emanuel Carneiro? Talvez sim, um pouco.

Falha maior

A Globo, em sua estrutura de produção de novelas, continua muito forte. Aqui não tem ninguém para concorrer com ela, porém a sua dramaturgia foi desfalcada de peças importantes nos últimos tempos e a reposição ou não aconteceu, ou não foi à altura.

Por exemplo: data agora, não existe ninguém, com devida competência, responsável em filtrar seus conteúdos, função que a Edna Palatinik, por mais de vinte anos, exerceu tão bem.

Todas as fichas

“Mania de Você à parte, e bem à parte, todas as fichas da dramaturgia da Globo agora estão em “Vale Tudo”, um grande sucesso do passado, mas envelopado para os dias atuais e vista como o começo de uma grande virada na faixa das 21h.

Até por já se ter a segurança de que, depois dela, virão trabalhos de Glória Perez e Aguinaldo Silva, autores que não costumam errar. É meio que uma volta ao passado.

Um ponto...

A iniciativa da TV Brasil em produzir novelas, de um lado, irá favorecer centenas de profissionais de diferentes especialidades.

É mais um ponto a favor, sem dúvida, no já aquecido mercado do audiovisual.

... E outro

Nada se sabe, no entanto, sobre as reais pretensões da TV Brasil, com este projeto.

A preocupação número um deve ser a realização de trabalhos de alta qualidade, que priorizem a cultura, antes de se pensar em Ibope ou querer concorrer com as TVs convencionais. O dinheiro envolvido não é pouco.

Preferência

Maria Fernanda Cândido tem optado especialmente por chamados do cinema - Divulgação

Maria Fernanda Cândido está morando na França com o marido e os filhos já há sete anos, por isso deixou de ser uma presença frequente nas novelas daqui, como sempre foi.

E, ainda que tenha seu nome frequentemente lembrado em muitas escalações, tem optado especialmente por chamados do cinema.

Outro lado

A Comunicação da Globo, diferentemente do que foi publicado nesta santa coluna, informa que o “Estrela da Casa” está garantido para 2025.

Mas está mesmo? A informação que chegou aqui é outra. E bem diferente. Para todos os efeitos, colocadas as partes.

Falta esse

No momento em que diferentes documentários são realizados, destacando passagens importantes e grandes personalidades, falta um sobre a história da televisão no Brasil.

Curioso como ninguém se interessou até agora. Pode ter certeza que não faltam assuntos e maravilhosos personagens.

Bate – Rebate

· Cada empresa tem sua maneira de agir e lidar com os seus funcionários...

· ... Mas, no caso das nossas TVs, parece que virou moda mandar funcionário embora no final do ano...

· ... Isto tem se repetido com uma frequência das mais estranhas...

· ... Vale lembrar que Silvio Santos sempre teve os repentes dele e em algumas vezes mandou muita gente embora. Mas nunca em Nata e final de ano.

· Ricardo Linhares, com toda a sua experiência, pode ser alguém de muita importância para a teledramaturgia da Globo atual...

· ... Sabe-se, inclusive, que terá papel fundamental na escolha de novos autores. Tem autoridade para isso.

· Ainda da Globo, Alexandre Nero é uma exceção nos tempos atuais. O seu contrato segue a perder de vista.

· Há quem se surpreenda com a boa audiência de “Tieta”, no “Vale a Ver de Novo”, da Globo...

· ... O que surpreende, na verdade, é que isso está acontecendo em pleno dezembro, um mês tradicionalmente difícil para a televisão...

· ... O calor, as férias e festas sempre jogam contra.

· Em suas madrugadas, 1h10, a Band aberta passa a colocar no ar, em segunda exibição, o “Bola Rolando”, do BandSports...

· ... O programa, conduzido pelo Cacá Fernando, tem a participação dos componentes da equipe de esportes da casa.

C´est finji

2025 está às portas e a TV Cultura vai levar para ele os mesmos problemas desses últimos anos, que têm atravancado o bom andamento dos seus trabalhos.

Se a programação é boa e atende às necessidades do público, poderia ser muito melhor se tropeços políticos não existissem. Uma ação que é de fora para dentro e o tempo todo perturbadora.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!