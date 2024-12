Flávio Ricco: TV tem que perder o medo e investir em novas produções

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ainda sobre a questão da propaganda infantil, vale também reconhecer que as TVs abertas, todas, sem exceção, não parecem nem um pouco preocupadas com isso.

Nenhuma delas, ao que se saiba, tem dedicado ao assunto a atenção devida, pouco se importando com a conta que um dia vai chegar - se é que no caso de algumas já não chegou. Algo que, no fundo, beira à irresponsabilidade.

Este é só um dos muitos problemas, mas repare você mesmo como as pessoas que a televisão tem, hoje, à frente, conseguem ignorar algumas das suas responsabilidades com enorme facilidade. Lembram aquele meio-campo do futebol, que só toca a bolinha de lado. Ficam no estritamente necessário e vamos nessa.

Os musicais e humorísticos sumiram por completo do vídeo, porque desaprendemos a fazer e não tem outra. Jogar a culpa no politicamente correto é só uma forma de escamotear a nossa incapacidade.

No lugar de tudo que deixamos de produzir, não apareceu nada novo. Ou até apareceu, o reality show, que fomos obrigados a comprar lá fora, porque aqui não criamos nada que preste.

E pode ter certeza de que, do jeito que vai, as novelas seguem o mesmo caminho. Qual foi, de verdade, o nosso último grande sucesso? Alguém sabe dizer?

Repito: é um atraso de vida. Todo esse medo de arriscar, no fundo, joga contra os nossos próprios interesses.

Olha só

Os especiais de Gustavo Lima e Roberto Carlos, por seus próprios resultados, sem entrar no mérito de outros, não deixaram dúvidas para SBT e Globo que o público gosta de receber o que é bom.

Então, por que não existe este desejo de procurar fazer mais e melhor?

E mais

Viver Sertanejo - Divulgação

O “Viver Sertanejo”, na Globo, até por ter uma produção raiz, caprichada e se esforçar em ter boas atrações, também deve se incluir nas melhores novidades da TV neste final de ano.

O Daniel, na apresentação e condução do programa, vai muito bem.

Incerteza

Há, entre os funcionários da TV Cultura, uma certa intranquilidade quanto ao que poderá acontecer no futuro, com a saída de José Roberto Maluf da presidência da Fundação Padre Anchieta e a chegada do seu sucessor.

O grande problema de todos é saber se a casa, que está arrumadinha, irá continuar assim.

Suspense

A eleição do novo presidente da FPA será abril e até agora não existem nomes em jogo. Apenas especulações. André Sturm é uma dessas.

No oficial, que é bom, nada e nem mesmo qualquer pista se haverá uma indicação, velada ou não, do Palácio dos Bandeirantes. Tudo indica que sim.

Versatilidade

Beth Goulart - Divulgação

Beth Goulart sempre foi reconhecida como uma atriz talentosa. No teatro ou na televisão deu às suas personagens o melhor que eles poderiam receber.

A mesma Beth passou também a apresentar suas virtudes como escritora. “O Que Transforma a Vida da Gente”, seu último livro, por tudo, é muito especial.

Não é que é

Alice Wegmanm, chamada para viver Solange Duprat em “Vale Tudo”, além do trabalho de preparação que toda novela exige, também passou por procedimentos estéticos dos mais acentuados.

E não é que ela ficou até bem parecida com Lídia Brondi, que fez a mesma personagem na versão original.

Ainda não

O esporte da Globo, quando contratou Paulo Andrade, informou que ele trabalharia em seus canais fechados, SporTV e Premiere. E está sendo exatamente assim.

Ainda não recebeu nenhuma chance na TV aberta.

De propósito

A Record está reservando Cleber Machado, Dodô e Maurício Noriega, entre os seus principais contratados do departamento de esportes, para as transmissões do campeonato paulista e o brasileiro na sequência.

Foi de propósito a ausência de todos no especial “Família Record”, levado ao ar na última segunda-feira. Só Paloma Tocci, representando a todos, apareceu.

Tá rodado

“Na Linha de Fogo”, do José Junior e direção de Afonso Poyart, o primeiro do acordo Globo e Disney, teve as filmagens concluídas, boa parte delas com cenas no Complexo da Maré.

Nathalia Dill e Juliano Cazarré integram este elenco. Lançamento em 2026.

Cinema

Dan e Vanessa - Divulgação

Vanessa Giácomo e Dan Stulbach são os protagonistas de “Fé para o impossível”, filme adaptado do livro “Dê a Volta por Cima”, de Philip e Renee Murdoch. É uma coprodução da +Galeria com a 360 WayUp e grupo Telefilms.

Estreia, nos cinemas, dia 20 de fevereiro.

Bate – Rebate

· Cacau Potásio, além da Salgueiro, vai desfilar na União da Ilha.

· Rodrigo Faro está com a família toda em Angra dos Reis...

· ...O retorno a São Paulo está previsto para meados de janeiro...

· ... E só a partir daí, ele pretende reiniciar seus trabalhos e, talvez até, começar a conversar sobre seu futuro na televisão.

· Band fixou para o próximo dia 6, o início da exibição das séries documentais da Max...

· ... “Romário, o Cara”, “Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez! E “PCC, poder secreto” estão entre elas. Sempre na faixa das 22h45.

· “Manga Rosa”, da Dadá Coelho, já tem sua estreia confirmada para 21 de janeiro no GNT.

· Nos bastidores, dizem que, em se tratando da TV, até o início do Brasileirão 2025, ainda seremos contemplados com algumas surpresas...

· ... Sobre isso, não se deixe enganar, achando que já está tudo ajeitadinho.

C´est fini

Programas como o “Fantástico” e “Domingo Espetacular” dependem muito de boas reportagens, os assuntos que estão nos noticiários ou que são apurados pelas suas próprias equipes. Por aí, os dois estão bem servidos.

Porém, em sendo revistas eletrônicas, está faltando uma parte de variedades mais aguçada. O que tem ido ao ar nesses últimos tempos, em ambos os casos, vem deixando bem a desejar.

