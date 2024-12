Flávio Ricco: O elenco nunca é o fator número um no fracasso de uma novela

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Faça as contas você mesmo ou puxe pela memória e aponte uma novela, uma só, por favor, que fracassou por causa do elenco escolhido.

Pode escarafunchar que não tem. Existiram, evidentemente, maus desempenhos e até grandes atores que não se deram bem em determinados personagens, mas isto sempre foi exceção e esteve longe de comprometer o conjunto e a qualidade da obra.

Assim como tivemos casos em que os bons elencos montados, foram fundamentais para o desempenho e sucesso de muitos trabalhos.

Existe, em torno disso, uma relação de total dependência, daí o cuidado nas escalações, um trabalho que merece a maior das atenções, especialmente dos seus autores e diretores responsáveis.

Não se deve fazer concessões. Silvio de Abreu mesmo admitiu, em declaração recente, que em um dos seus principais sucessos, “Guerra dos Sexos”, os atores, no nível de Fernanda Montenegro e Paulo Autran, se encarregaram de tomar a frente e salvar alguns capítulos.

Daí a necessidade de uma precaução absoluta. Sem quaisquer outros interesses ou obrigações em jogo, o único grande objetivo deve ser sempre escolher os mais apropriados para diferentes papéis.

Valendo tudo

Quando se reclama da escalação de novelas e, no instante que devemos assumir os tantos erros cometidos nos últimos tempos, também é correto e justo reconhecer o empenho da Globo quanto ao elenco de “Vale Tudo”.

Os nomes chamados passam a certeza do interesse em trabalhar com um grupo de grande qualidade.

Acima da curva

Considerando até mesmo os últimos trabalhos das 21h, desta vez, percebe-se que existiu mesmo o desejo de reunir um grupo muito forte.

Nomes na altura de Debora Bloch, Cauã Reymond, Paolla Oliveira, Carolina Dieckmann, Taís Araújo, Alexandre Nero, Alice Wegmann, Humberto Carrão, Renato Goés, Bella Campos, Luís Salem, Julio Andrade, Luís Mello, Luís Lobianco, Malu Galli, João Vicente de Castro e tantos outros. Difícil dar errado.

Tendência

“Em 20 segundos tudo pode mudar”, slogan da BandNews, sempre refletiu muita coisa, no entanto, quanto a exibição de novelas turcas na Record são remotas as possibilidades da Record parar com elas, após “Força de Mulher”.

Data hoje, a intenção é buscar uma próxima.

A propósito

Ainda em se tratando da Record, a volta do “Power Couple” está decidida, assim como o descanso de “A Grande Conquista”.

O planejado revezamento de dois anos de exibição para cada um é o que passa a valer a partir de agora. No entanto, tudo passa a depender também dos resultados que alcançarem.

Desperdício

Maria Beltrão, no GloboNews antes e no “É de Casa” agora, sempre se colocou como alguém que a TV aberta deveria utilizar de maneira mais intensa.

Na Globo, parece, ninguém ainda se tocou que ela é muito maior que este programa da manhã dos sábados.

Ponto em questão

Não há nada decidido sobre isso, mas se existe uma coisa que a direção da Band ainda tem muita vontade de fazer é colocar um novo programa nas manhãs.

Um contraponto ao que Globo, Record e SBT têm no horário.

Muito na dele

Bruno Gagliasso sempre foi um ator de grandes sucessos na TV. Estreou na Globo, meio que por acaso, aos 9 anos, em “Barriga de Aluguel” e, desde lá, teve uma carreira das mais intensas, com vários outros trabalhos. “O Sétimo Guardião” foi o seu último.

Fora de lá, continuou sendo assim, entre convites do streaming e cinema. Agora está na sexta temporada de “Impuros”, da Disney.

Retrospectiva

Nesta quinta, 22h30, na Record, tem a Retrospectiva 2024, com Roberto Cabrini relatando os fatos que marcaram este ano, aqui e em todo o mundo.

Notícias que causaram maior impacto em diferentes áreas, como política, economia, saúde, cultura, esporte e sociedade.

Vale dizer

Tom Cavalcante será um nome bem importante da Record na sua programação de 2025.

Além do “Acerte ou Caia!”, existem outros planos para ele. Logo após o período de férias, haverá uma conversa entre as partes para o acerto de tudo.

Bate – Rebate

· Ainda não há uma data fixada para a divulgação dos participantes do “BBB 25”...

· ... Mas a ideia é a mesma dos anos anteriores: fazer isto, durante um dia inteiro, em diferentes momentos da programação...

· ... Um dos grandes lances desta próxima edição será a volta do Rafael Portugal.

· Maurício Noriega, comentarista esportivo, deixou a CNN Brasil por causa do seu contrato com a Record...

· ... Mas segue normalmente na rádio Transamérica, equipe do Eder Luiz.

· Não há nenhuma surpresa em o SBT locar os seus estúdios para terceiros...

· ... Isto, ao longo dos anos, em se tratando do CDT da Anhanguera, aconteceu em várias oportunidades...

· ... A Disney, por exemplo, foi uma das principais locadoras por muitos anos...

· ... Lá se produziu, além do programa “Disney Clube”, muita coisa para o seu canal.

C´est fini

“Zazá”, novela que o Globoplay vai disponibilizar a partir desta próxima segunda-feira, tem motivos bem especiais para ser buscada.

É um trabalho do Lauro Cesar Muniz, do time dos nossos principais autores, e tem Fernanda Montenegro como protagonista. Falar do seu desempenho é meio que chover no molhado, mas para se ter uma ideia, ela já começa sendo filho de Santos Dumont.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!