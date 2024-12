Flávio Ricco: Record define cronograma de gravações de série no Peru

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo avaliações da equipe, locais escolhidos superam em diversidade e alternativas os pontos visitados no Marrocos, que seriam a primeira opção

O diretor Leonardo Miranda e executivos das produtoras Casablanca e Seriella concluíram o trabalho de scout – busca por locações – no Peru, novo destino das gravações internacionais da série “Paulo, O Apóstolo”.

Segundo avaliações da equipe, os locais escolhidos superam em diversidade e alternativas os pontos visitados no Marrocos, que seriam a primeira opção deste trabalho, mas optou-se por outra rota, justamente em busca de novidades para a produção.

O embarque para o Peru, com atores, diretores, técnicos..., acontecerá em março. A ideia é fazer tudo o que precisa ser feito lá em 20 dias.

“Paulo, O Apóstolo”, que terá Murilo Cezar como protagonista, promete superar em investimentos todas as séries já realizadas até aqui pela Seriella, hoje responsável pela dramaturgia da Record.

Mais de 400 atores participarão desse projeto, além de figurantes.

“Paulo” irá exigir, ainda, a construção de várias cidades cenográficas.

Também não serão economizados esforços nos efeitos, daí a presença da Casablanca.

A mesma coisa

Paolla Oliveira vai viver Heleninha na nova versão de Vale Tudo - Divulgação

A mesmo vício, o da bebida, drama da antiga Heleninha, vivida por Renata Sorrah, como da nova de “Vale Tudo”, Paolla de Oliveira, será mantido.

E com muitos momentos de morrer de vergonha. Aliás, as duas se encontraram recentemente em São Paulo e trocaram algumas figurinhas.

Também vale

Na “Vale Tudo”, da Manoela Dias, claro que muitas adaptações estão sendo feitos, para trazer a história muito além de 1989, quando foi escrita.

As apostas esportivas, uma realidade do mundo de agora, também estarão presentes.

Outra preocupação

No novo texto de “Vale Tudo”, além de personagens que não existiram na primeira versão, a de agora também se desviará para diferentes caminhos.

E contar cá com muitas cenas que não existiram na versão original.

Ano de trabalho

Deborah Secco vai dar sequência aos trabalhos do "Terceira Metade", do Globoplay - Instagram

Depois de uma parte na Bahia, Deborah Secco agora vai dar sequência aos trabalhos do “Terceira Metade”, do Globoplay, com um dos seus compromissos para 2025.

Ano em que também pretende se dedicar ao novo filme da Bruna Surfistinha.

Bom exemplo

Sobre Deborah Secco chama muito atenção a maneira como ela, conseguiu dar rumo à sua vida, mesmo sem compromissos fixos com a TV, como aconteceu na Globo por muito tempo.

É o exemplo de alguém que sabe administrar e tocar bem a sua carreira.

Juntos ou separados

A partir de 1ª de janeiro passam a vigorar, de forma oficial, os contratos de Rafa Brittes e Felipe Andreoli com a Record, inicialmente para o “Power Couple”.

Mas já existe a certeza deles em outros projetos, juntos ou separados. Detalhes que só agora serão discutidos e estabelecidos.

Assim estabelecido

No mundo do nosso futebol, vale dizer que o contrato da Libra com a Globo é por cinco anos.

Desta forma, é válido para as temporadas do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029.

Diferentemente

Em se tratando da Liga Forte, o contrato com a Record valerá até 2027.

Na parte que toca à TV aberta, é assim que vai funcionar. As duas com direitos assegurados.

Preocupação

O grande problema, tanto em se tratando da Libra como da LFU, é que o contrato assegura as transmissões dos clubes filiados a elas nos períodos em questão.

Porém, a parte frágil da questão é que, mesmo com penalidades estabelecidas, haverá sempre o risco de alguém virar de lado. Um certo clube, num determinado momento, querer trocar de bandeira. A bola ainda nem rolou e já existem alguns ameaços.

Sobre futebol

Cleber Machado, titular de esportes da Record - Divulgação

Não tem nada conversado ainda, mas é possível assegurar que pelo menos existe vontade da Record em transmitir a próxima Copa do Mundo em 2026, com jogos nos Estados Unidos, México e Canadá.

A Globo vai fazer, mas não terá exclusividade.

Bate – Rebate

· A semana que vem será bem agitada na Globo, tendo em vista a proximidade da estreia do “BBB”, no dia 13...

· ... A divulgação dos participantes obedecerá aos mesmos moldes das edições anteriores, com o anúncio de todos os nomes ao longo das programação...

· ... A exemplo das últimas edições, o BBB 25 terá 100 dias de confinamento...

· ... Assim sendo, terminará em 18 de abril, uma sexta-feira... Será?

· O SBT está trabalhando com uma programação provisória e assim seguirá durante essas férias...

· ... Há a expectativa de que a nova grade, a valendo de 2025, só irá estrear em meados de março ou abril.

· O fechamento de canais, tanto pequenos como de grandes corporações, indica que a TV paga terá neste próximo ano um período dos mais complicados pela frente...

· ... Se a situação já não é boa, poderá ficar muito pior.

· “Tieta”, em exibição no “Vale a Pena Ver de Novo”, segundo pesquisas realizadas, está conseguindo atrair novos públicos para o horário...

· ... A história tem demonstrado a capacidade de se conectar com tipos de público diferentes.

C´est fini

Walcyr Carrasco e Amora Mautner não entram nos maiores detalhes, mas o elenco da nova “Êta Mundo Bom” está praticamente fechado. Existem muito poucos papéis em aberto.

Elizabeth Savala, Bianca Bin e Ary Fontoura estão entre as certezas. Estreia em junho.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!