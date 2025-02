Flavio Ricco: Beleza Fatal soube usar antiga receita da Globo para conquistar o público

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Muito do sucesso da Globo, com suas novelas do passado, se deu pela insistência de, a todo tempo, buscar o melhor e observar, com absoluta fidelidade, uma série de fatores.

Só que vamos nos limitar ao principal deles, o de maior apelo e capacidade de levar meio mundo à frente da televisão, para tanto, buscando sempre pessoas as mais conhecidas para formação dos seus elencos.

Deixar isso de lado, como foi acontecendo aos poucos, pode explicar a razão de alguns dos seus insucessos recentes.

Se fazer valer de artistas renomados, liderando projetos importantes, sempre fez, como continua fazendo, toda a diferença, principalmente quando se trata de uma novela das nove.

Chegar em casa em busca de entretenimento e encontrar uma trama confusa, permeada por gente desconhecida e chegar a imaginar até a volta de uma “Malhação”, complica. Melhor cair fora.

Um aprendizado que a Max, em “Beleza Fatal”, soube muito bem aproveitar e colocar em prática no início da sua produção.

Os seus protagonistas são nomes como Giovanna Antonelli, Murilo Rosa, Herson Capri, Marcelo Serrado, Camila Pitanga, Camila Queiroz, Vanessa Giácomo, Caio Blat..., que dispensam apresentação.

Parte do sucesso certamente passa muito por aí.

Some-se a isso a direção da novela, trabalho da Maria de Médicis, e o roteiro de Raphael Montes.

Uma história que até aqui não decepcionou e tem recebido elogios não só de telespectadores e da crítica, mas também de gente que conhece muito esse universo, casos de Ricardo Linhares e Gloria Perez.

Se for para arriscar em um placar, 2 a zero para o streaming. “Pedaço de mim” também foi muito bem.

TV Tudo

Bom negócio

“Beleza Fatal” tem demonstrado que ainda sabemos fazer e existe público saudável para as novelas. O que não podemos é deixar de lado alguns princípios.

Bom negócio da Band a exibição na TV aberta.

Só um detalhe

A propósito de Band, “Beleza Fatal” tem, em um dos seus trechos, a personagem da Camila Pitanga enaltecendo o streaming e pichando a TV aberta.

O que fazer com isso? Cortar na edição ou passar batido?

Pensaram na Lola

Camila Pitanga, estrela de “Beleza Fatal”, foi um dos nomes pensados para apresentar o “Masterchef” na Band.

Só não foi possível descobrir se chegaram a fazer uma proposta oficial para a intérprete de Lola na novela da Max.

Camila, como já dito, vai gravar uma participação especial no primeiro capítulo de “Dona de mim”, na Globo, mas já tem outras coisas andando na Warner, como produtora-executiva.

Cachê nas alturas

O problema da Band, nesse episódio de novo apresentador para o “Masterchef”, é que algumas pessoas “viajaram” no momento de negociar cachê.

Daí, data hoje, melhor seguir apenas com os jurados, que também brigaram por reajuste nos vencimentos. O mundo mudou e tem ficha que ainda falta cair.

Comédia

Para o “Tela Quente” que vai ao ar dia 17, já se anuncia a exibição de “A Lista”, com Lilia Cabral e sua filha, Giulia Bertoli, e produção do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo.

É a história de Laurita, uma professora aposentada e moradora de Copacabana, que se vê obrigada a estabelecer uma relação com uma vizinha décadas mais nova, a cantora lírica Amanda. Betty Faria faz participação especial.

Jornalismo

Carlos Aros, como aqui se antecipou, é o novo diretor de jornalismo da Jovem Pan, rádio e TV.

Estava na RIC, do Paraná, mas ficou muito pouco tempo.

Resultado

O “Pequenas Empresas, Grandes Negócios” chegou, chegando, nos sábados da Globo, elevando em 8% a média de audiência no horário e já com o melhor resultado da faixa e das quatro últimas semanas.

É um dos programas mais longevos da Globo. No ar desde 1988.

Festival de Berlim

Camila Botelho, protagonista de “Arame Farpado”, estará este mês na Alemanha para participar da mostra “Generation 14plus da 75ª edição da Berlinale – Festival Internacional de Cinema de Berlim”.

O filme será exibido entre os dias 13 e 23 de fevereiro no evento. Camila integrou o elenco de “Desalma” e do recente “Silvio”, entre outros trabalhos.

Pelos ares

Memphis Depay, craque do Corinthians, participou da gravação do “Altas Horas”, do Serginho Groisman, terça-feira, na Globo. Distribuiu simpatia.

Foi de helicóptero. Único meio possível de sair do CT Joaquim Grava e chegar na sede da Berrini em pleno fim de tarde.

Sujeito a confirmação

Zumzumzum no mercado indica para o lançamento de um novo canal da CNN, este totalmente dedicado ao esporte.

Entenda-se por aí, programas e transmissões. E com certa pressa.

Vídeo Show

Com direção de Dani Gleiser, a Globo marcou para início de abril a gravação do “Vídeo Show Especial”, como parte da sua programação comemorativa de 60 anos.

Já estão confirmados nesse trabalho alguns dos apresentadores que passaram pelo programa: Miguel Falabella e Cissa Guimarães; André Marques e Angélica, e Otaviano Costa e Monica Iozzi.

Bate – Rebate

· Giuseppe Oristanio filma este ano, “Antes do Nascer do Sol”, biografia de Aury Luiz Bodanese, pioneiro no cooperativismo no Brasil, dirigida pelo premiado Osnei de Lima.

· A Warner Bros. Discovery anunciou André Gramorelli, ex-Globo e Meta, como o novo vice-presidente de Vendas Publicitárias para o Brasil.

· “Carnaval da Sabrina” abre uma nova temporada, nesta quinta-feira, no GNT e Globoplay.

· Apple TV+, de 20 a 26 de janeiro, colocou três séries entre as dez mais assistidas no Brasil...

· ... “Ruptura” foi a mais procurada, segundo nota da MacMagazine.

· Direção da Band já tem o projeto de um novo programa para as manhãs. Está desenhado e aprovado.

· Mas a sua produção deve esperar um pouquinho. Existem outras prioridades.

· A jornalista Amália Rocha, conhecida por sua trajetória como âncora de televisão, comemora, este ano, três anos de colaboração com a Associação Viva e Deixe Viver...

· ... Uma ONG que leva alegria e conforto a crianças e adolescentes em hospitais por meio da contação de histórias...

· ... Amália também está à frente do programa "A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas", no YouTube e na Soul TV, canal 897.

C´est fini

O Troféu Imprensa vai voltar no SBT, gravação em abril e data de exibição ainda a ser confirmada.

O formato terá todo um jeitão diferente, assim como a sua apresentação, a cargo de Patrícia Abravanel e Celso Portioli.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!