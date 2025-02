Nunca a TV apresentou um começo de ano tão movimentado como o de agora

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Por favor, puxe seu caderninho e faça você mesmo a conta, dos tantos acontecimentos na TV e algumas de suas respectivas consequências só neste começo de 2025:

Boninho, fora da Globo, já se acertou com o SBT para o desenvolvimento de novos projetos: Record e Luiz Bacci não renovaram contrato; Rodrigo Bocardi foi afastado da Globo; Band contratou Galvão Bueno; Roberto Cabrini passou a apresentador do “Domingo Espetacular”, Globo conseguiu fechar todo pacote do Campeonato Brasileiro de Futebol e Glenda Kozlowski pediu substituição no “Melhor da Noite” - esses foram só alguns, entre os mais importantes acontecimentos até agora, mesmo sem ainda completarmos os dois primeiros meses do ano.

Nunca tivemos tanto em tão pouco tempo.

Assim como é, também, uma pequena demonstração da sempre intensa força desse mercado e de uma ideia do que ainda nos espera nesses mais de trezentos dias pela frente.

Por enquanto, diante de tudo e considerando as atividades em curso, só é possível ter leve certeza de quem está mais disposto a fazer acontecer e encarar novos desafios, ao contrário do recuo e receio de outros, mais dispostos a tirar o pé ou terceirizar suas atividades.

Galvão em gravação de chamada na Band - RENATOPIZZUTTO/ Divulgação

TV Tudo

Em cima disso

Falam em crise da TV aberta, falta de anunciantes ou da sua incapacidade diante dos novos meios, mas olha o volume de coisas acontecendo.

E que só revelam a saúde deste mercado.

Olhar especial

Daniel Berlinsky e António Barreira, autores de “Dona Beja”, foram contratados pela Max, assim que terminou o contrato com a produtora Floresta, dona dos direitos da novela.

Isto tornou possível uma participação direta dos dois, em todos os trabalhos pós-gravações e em estreita parceria com a experiente Edna Palatnik.

Grazi Massafera é a estrela de Dona Beja - Instagram

Medida salutar

A Max entende que uma novela, devido à sua extensão, precisa da colaboração do autor até o final, para garantir que não haja “diluição da narrativa”. Afinal, quem conhece mais a história do que o próprio autor?

Raphael Montes também acompanhou de perto todo o processo de “Beleza Fatal” – e até foi figurante, junto com o marido, no 20º capítulo.

Tá definido

Em se tratando de Band, no lugar de “Beleza Fatal”, que ainda nem iniciou sua exibição, já está decidido que “Café com Aroma de Mulher” será a sua substituta.

Novela, para os padrões, também com duração menor. Só 92 capítulos.

Fórmula 1

A temporada 2025 da Fórmula 1 continuará com 24 etapas, começando em 16 de março e terminando em 7 de dezembro.

O GP do Brasil será entre os dias 7 e 9 de novembro, em Interlagos. Na Band, trabalha-se com a certeza de que a presença de um piloto nosso na pista, Gabriel Bortoleto, poderá dar um ganho importante nas suas transmissões.

Tudo muito claro

Ainda sobre a Fórmula 1, a Band continuará trabalhando com a mesma equipe em suas transmissões. Sérgio Maurício à frente de tudo.

Aliás, isto foi esclarecido e bem conversado na visita do Galvão Bueno, quinta-feira, na Band. No máximo ele vai comentar alguns GPs da temporada. Nada de transmissão ou participação fixa.

Primeiro nome

Já em se tratando do “Galvão e Amigos” na Band, Ronaldo Fenômeno já foi procurado para ser o convidado da estreia em 31 de março.

Ele que deseja disputar a presidência da Confederação Brasileira de Futebol.

Em reformas

O “João Kléber Show”, dos domingos na Rede TV!, vai passar por mudanças, entre quadros e dinâmicas, além de também mudar de nome.

Promete-se, para 16 de março, tudo novo no ar.

Volta ao ar

Depois de mais uma semana em viagem a Portugal, Fátima e Lisboa como destino, José Luiz Datena reassume o comando do “Tá na Hora”, do SBT, nesta segunda-feira.

Bruno Peruka foi quem o substituiu durante a ausência.

Nos conformes

Tudo indica que os momentos de alguma tensão no “Melhor da Tarde”, da Catia Fonseca, foram devidamente superados.

A direção da Band reconhece que, mesmo com a audiência sempre deixando a desejar, a sua parte comercial faz uma gratificante diferença.

Bate – Rebate

Depois de “Tudo é Sólido”, rodado recentemente em Minas Gerais, Humberto Martins vem com outro trabalho no cinema...

... Em “Fábrica de sonhos”, ele terá a companhia de Débora Falabella. Direção de Guel Arraes e Patrícia Pedrosa.

“Além da Notícia”, do Paulo Mathias para a internet, está em fase de pilotos...

... Eliseu Caetano, correspondente, e Miriam Spritzer, que integra o júri do Globo de Ouro, terão participações importantes...

... Na estreia, em março, o convidado Ivan Moré vai falar obre a reta final do campeonato paulista.

Márcia Dantas e Michelle Barros, ex-SBT, encararam as gravações do “Acerte ou Caia!”, na fase de São Paulo, Quanta Estúdios.

Swara Sampaio, parceira de Oscar Magrini no filme policial “Eu Sou a Lei”, ainda inédito, vai aparecer na 13ª e última temporada da série “Reis” – A Esperança.

Tiago Santiago vai levar para o teatro a comédia romântica “Segunda Chance”, escrita com Evelyn Cosendey...

... Um trabalho todo em cima de um romance entre mulheres, inspirado na novela “Amor e Revolução”, exibida no SBT entre 2011 e 2012...

... Luciana Vendramini e Gisele Tigre estão certas no elenco.

Roberto Nonato estreia hoje, seis da manhã, no Jornal da Manhã da Jovem Pan News, dividindo os trabalhos com Lívia Zanolini...

... Também nesta segunda-feira, às 10h, Rafael Colombo estreia na programação da CBN-SP.

Mario Viana, dramaturgo e roteirista, com várias novelas da Globo no currículo, está estreando “Vianices”, um podcast com o mesmo nome do seu blog, no Spotify.

O “Encontro”, da Patrícia Poeta, que está quase no ponto para o desfile da Grande Rio, terá um especial de Carnaval na próxima quinta.

Ator Roberto Birindelli, depois de “Mania de Você”, já tem compromisso com o filme uruguaio “Blanca y sus universos”, que vai ser rodado em Rivera e Montevidéu.

C´est fini

Alguns personagens do sucesso “Carrossel” vão aparecer na novela “A Floresta Encantada”, no SBT. Os atores Nicholas Torres, Konstantino Atan e Gustavo Daneluz voltaram a interpretar Jaime, Adriano e Mário, respectivamente. Sem contar com as presenças de Chulé (Nilton Marques), o cachorro Rabito, entre outras surpresas.

Esse cruzamento de trabalhos irá acontecer na fase da Primavera da obra atual.

Personagens da novela "Carrossel" que trabalharão em "A Floresta Encantada" - Cre?dito: Roge?rio Pallatta/SBT

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!