Flávio Ricco: Mesmo com a concorrência no páreo, Globo dispara nas transmissões esportivas

Naquilo que diz respeito à compra e distribuição dos direitos esportivos, observamos progressos bem significativos nesses últimos tempos. Hoje, para todos os fins e efeitos, existe a livre concorrência que possibilita a todos o benefício da igualdade em diferenças disputas.

Entre TVs aberta, paga e o streaming, a todos é oferecido o livre direito de candidatar-se às transmissões de diferentes campeonatos e demais competições.

Mas mesmo diante de um cenário novo, distante ao que já foi, verifica-se que a Globo continua bem à frente das demais, sempre se interessando em buscar o que mercado disponibiliza de melhor e mais importante.

A ver: só para esses próximos tempos, além do Mundial de Clubes entre junho e julho próximos, o primeiro com um novo modelo e maior número de participantes, também já têm asseguradas a Copa do Mundo do ano que vem e o Mundial Feminino de Futebol, em 2027, aqui no Brasil.

O detalhe é que, mesmo não se interessando ou não possuindo mais a exclusividade absoluta de muitos deles, o movimento da concorrência em também querer fazer ainda é tímido e até insignificante.

Em se tratando da TV aberta, diante do temor e a falta de maiores iniciativas das concorrentes, a Globo segue tocando a sua vidinha como sempre tocou, pouco se importando com a existência das outras.

Olha o exemplo

A bola da Copa do Mundo em 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, continua pingando na área.

A Globo comprou, sim, mas sem exclusividade e até agora não se viu nenhuma movimentação ou interesse das suas concorrentes.

Mercado

A Conmebol e a IMG, agência de marketing esportivo, anunciaram ontem a renovação do contrato entre as partes até 2030.

Por aí se entenda a administração dos direitos comerciais de todas as competições organizadas pela entidade. Libertadores e Sul-Americana, entre as principais.

Ausência justificada

Reinaldo Gottino, em função do seu trabalho no “Cidade Alerta” da Record, foi convidado para apresentar o Fórum de Turismo, em Lisboa, um dos principais eventos do setor.

Traduzindo: ficará fora do programa de segunda a quarta da próxima semana. E longe de Palmeiras e São Paulo também.

Lição de casa

A poucos dias da estreia, a Band intensifica chamadas de “Beleza Fatal” e também leva o tema da novela, a cirurgia estética, para seus informativos, num trabalho do Juliano Dip.

A novela será exibida, a partir desta próxima segunda-feira, às 20h30.

Escrava

O Pasiones, canal de televisão por assinatura, com sinais para os Estados Unidos e América Latina, estreia dia 24, oito da noite, a novela “La Esclava Madre”.

É a novela de Gustavo Reiz, “Escrava Mãe”, produzida pela Record.

Pioneira

Neste sábado, a partir das 17h30, na Rede TV!, Iara Oliveira vai comandar uma edição especial do “Elas em Jogo” em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

No programa, ela entrevista Regiani Ritter, uma das pioneiras no jornalismo esportivo no Brasil, que comenta sobre os desafios e os momentos marcantes de suas mais de seis décadas de carreira.

Master

A Band já entrou na fase de testes com os candidatos inscritos para a próxima edição do “Masterchef”.

Depois de muito tempo, a primeira sem a condução de Ana Paula Padrão.

Transportadora

Nesta sexta-feira, um caminhão deve parar bem cedo na porta do Estúdio 6 da Anhanguera e fazer a mudança do “Programa do Ratinho” para o Estúdio 1 do mesmo complexo.

E como o 1 é um pouco maior que o 6, será necessária uma pequena ampliação nos cenários.

E aí...

... Alguém, claro, poderá perguntar: e agora, o que será feito do 6?

Resposta: colocado à disposição do mercado, para possíveis locações. Algo, aliás, que não é novidade no SBT e existe desde os tempos, década de 90, que a Disney produzia parte da sua programação.

Hora extra

Na Record, além do “Power Couple”, que terá edições aos domingos com Rafa Brites e Felipe Andreoli, o mesmo vai acontecer com “A Fazenda”.

Adriane Galisteu estará, ao vivo, também neste dia, durante todo o seu período de exibição.

Bate – Rebate

· Registro: Hebe Camargo estaria completando 96 anos neste sábado.

· A Globo ainda não confirma o Oscar no ano que vem. Neste, o efeito “Ainda Estou Aqui” – maior audiência em 20 anos - contou muito...

· ... Em 2026, não havendo nada de Brasil, corre o risco de ser esquecido. Pelo menos na TV aberta.

· Neste sábado, Leandro Hassum e Ale McHaddo participam do “Antenados”, programa apresentado por Danilo Gobatto na rádio Bandeirantes, a partir das 20h...

· ... O ator e a diretora falam sobre o lançamento do filme “Uma Advogada Brilhante”. Na mesma edição, Maitê Proença.

· Após trabalhos na Record, Miguel Moro, 12 anos, faz sua estreia na Globo, em “Vale Tudo”, como Bruno, filho de Carolina Dieckmann e Renato Góes, e neto de Luís Mello.

· A mudança do “Arena SBT” para noites de quarta-feira tem, para oficiais efeitos, objetivo aproveitar o pós-rodada do meio da semana...

· ... Mas, por trás, sabe-se, o jogo ruim com a breve estreia do Galvão Bueno, na Band, às segundas-feiras.

· Internamente, a brincadeira no SBT é que na Record existe o “Fala que eu te escuto”...

· ... Mas que lá dentro, agora, também tem o “escuta o que eu te falo”.

A parceria Record-Seriella confirma a volta de Alexandre Avancini, desta vez para comandar os trabalhos de “A Vida de Jó”, série bíblica em 20 capítulos, estrelada por Guilherme Berenguer e com estreia prevista para o segundo semestre.

Entre novelas e filmes, Avancini tem uma longa ficha de serviços prestados na casa.

