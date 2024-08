Você sabe por que as empresas anunciam vagas com salários a combinar?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quando você está em busca de uma nova oportunidade de emprego, uma das primeiras informações que procura em uma vaga é o salário. É comum encontrar anúncios de emprego onde o salário é claramente definido, mas também há aqueles em que a remuneração é descrita como "a combinar". Esse tipo de anúncio pode gerar dúvidas e até mesmo frustração em candidatos, mas você já parou para pensar por que as empresas adotam essa estratégia?

No artigo desta semana, vamos explorar as razões por trás dessa prática e o que isso significa para você, como candidato. Vem comigo!

Flexibilidade para atrair diversos perfis de candidatos

Uma das principais razões para as empresas optarem por anunciar vagas com "salário a combinar" é a flexibilidade que isso oferece no processo de recrutamento. Quando uma empresa não especifica um valor fixo, ela pode atrair uma gama mais ampla de candidatos, desde aqueles que estão no início de suas carreiras até profissionais mais experientes.

Essa flexibilidade permite que a empresa avalie as competências e experiências dos candidatos antes de determinar um pacote salarial que seja adequado para cada perfil. Por exemplo, se uma vaga está aberta para um analista de marketing, a empresa pode estar disposta a pagar mais para um candidato que tenha experiência específica em campanhas digitais, mesmo que não estivesse no escopo inicial do cargo.

Negociação baseada em competências e experiência

Ao anunciar um salário a combinar, as empresas estão sinalizando que estão abertas a negociar com base nas habilidades, qualificações e experiências que cada candidato traz para a mesa. Isso pode ser vantajoso para ambos os lados: o candidato tem a oportunidade de negociar uma remuneração que considere justa, enquanto a empresa pode ajustar o salário de acordo com o valor que acredita que o profissional agregará à organização.

Além disso, a negociação salarial pode levar em conta outros fatores, como benefícios, bônus, e oportunidades de desenvolvimento profissional. Em alguns casos, um candidato pode aceitar um salário inicial mais baixo em troca de outras vantagens, como a possibilidade de crescer dentro da empresa ou de trabalhar em projetos desafiadores.

Discrepâncias no orçamento e planejamento financeiro

Outra razão comum para as empresas optarem por não divulgar um salário fixo é a necessidade de ajustar a oferta salarial ao orçamento disponível. Em alguns casos, uma empresa pode ter um intervalo de valores em mente, mas precisa avaliar as qualificações dos candidatos antes de determinar quanto está disposta a pagar.

Por exemplo, uma empresa pode ter um orçamento limitado para uma nova contratação, mas se um candidato altamente qualificado e experiente aparecer, pode estar disposta a ajustar o orçamento para garantir que essa pessoa se junte à equipe. O anúncio de "salário a combinar" permite essa flexibilidade sem comprometer as expectativas iniciais.

Competitividade no mercado de trabalho

Manter a faixa salarial em aberto também pode ser uma estratégia para se manter competitivo no mercado de trabalho quando a empresa não tem plano de cargos e salários. Ao não divulgar o salário, as empresas evitam ofertar salários pouco competitivos frente aos seus concorrentes diretos. Em setores onde a disputa por talentos é intensa, divulgar uma faixa salarial baixa pode levar as empresas à dificuldade de atrair talentos.

Essa abordagem também ajuda a empresa a avaliar a faixa salarial que os candidatos estão esperando, o que pode fornecer insights valiosos sobre as expectativas do mercado. Com base nessas informações, a empresa pode ajustar suas propostas para garantir que estejam alinhadas com a realidade do setor.

Evitar descartes precipitados

Quando o salário é divulgado, há sempre o risco de que candidatos qualificados descartem a vaga com base na remuneração, sem considerar outros aspectos importantes da oferta. Um salário a combinar incentiva os candidatos a focarem na oportunidade como um todo, incluindo fatores como cultura organizacional, potencial de crescimento e desafios profissionais.

Além disso, ao não divulgar um salário, a empresa pode evitar o problema de candidatos se autodesqualificarem por acreditarem que a faixa salarial está fora de suas expectativas, quando na realidade, havia margem para negociação. Isso aumenta as chances de atrair e contratar profissionais que estejam realmente interessados na oportunidade, e não apenas no salário.

Diversidade de expectativas e níveis de experiência

Nem todos os cargos têm um conjunto específico de requisitos que se aplicam igualmente a todos os candidatos. Algumas vagas podem ser preenchidas por profissionais com diferentes níveis de experiência, desde alguém mais júnior, que precisa de mais orientação e treinamento, até alguém mais sênior, que pode assumir responsabilidades de liderança.

Ao deixar o salário em aberto, a empresa pode ajustar suas expectativas e ofertas com base na experiência de cada candidato. Isso é particularmente útil em mercados onde há uma ampla gama de qualificações para um mesmo título de cargo. Por exemplo, uma vaga para "Gerente de Projetos" pode ser ocupada tanto por alguém com cinco anos de experiência quanto por alguém com quinze, com salários que refletem essa diferença de expertise.

Como lidar com empresas que não anunciam seus salários

Ao se candidatar para empresas que anunciam vagas com "salário a combinar", a melhor estratégia é avaliar previamente quanto você vale no mercado de trabalho através do serviço de pesquisa salarial. Isso inclui analisar salários médios para cargos semelhantes em sua área profissional e região geográfica, e descobrir como está sua experiência, habilidades e qualificações frente aos seus concorrentes.Com essas informações, você estará melhor preparado para apresentar sua pretensão salarial e negociar um salário assertivo de acordo com o mercado e seus concorrentes.

Além disso, ao saber seu valor de mercado, você pode avaliar se a empresa está disposta a oferecer uma remuneração que corresponda às suas necessidades e expectativas, evitando surpresas desagradáveis e garantindo uma negociação mais transparente e eficaz. Deseja descobrir quanto vale suas competências no mercado de trabalho? Clique no link e saiba mais: https://conteudo.carreiracombrunocunha.com.br/analisedeempregabilidade

*Bruno Cunha, Administrador, Psicanalista, Headhunter e Especialista em Carreira, Ex-Diretor do Grupo CATHO em estados do Nordeste (PE, RN e PB), com experiência há mais de 19 anos assessorando profissionais (técnicos, gestores, consultores, docentes, empreendedores e autônomos/liberais) que buscam recolocação, mudança de emprego, desenvolvimento profissional ou transição de área/carreira, através métodos de diagnósticos profissionais capazes de identificar necessidades individuais de centenas de profissionais. Mais de 39 mil seguidores no Linkedin e mais de 60 mil seguidores no Instagram, Colunista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e publicações na UOL, TV GLOBO, SBT, RECORD TV, JOVEM PAN, TRANSAMÉRICA, FOLHA CAPITAL, JORNAL UNIÃO, dentre outros. Atual Diretor da ASSESSORIA DE CARREIRA com Bruno Cunha.

Instagram: carreiracombrunocunha

Linkedin: consultordecarreiracombrunocunha