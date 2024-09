Os gurus das fórmulas mágicas da Liderança: será mesmo que funciona?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Fórmulas mágicas sempre estiveram presentes na cultura dos mais diversos povos. Desde recitar rimas para esperar pela chuva ou mesmo ditados para trazer boa sorte. O mundo mágico e os mistérios da vida sempre exerceram fascínio e se mostraram uma potente forma de esperar pelo melhor.

Hoje em dia esse apego às fórmulas mágicas permanece. Busca-se sempre uma maneira mais simplificada de alcançar o sucesso, de conseguir trabalho, de chegar a postos mais altos na hierarquia da empresa. No entanto, o sucesso dessas fórmulas é discutível e é importante pensar se elas funcionam na vida real.

Outro ponto importante é pensar que fórmulas mágicas também são aquelas que são incutidas na pessoa desde a infância. Se alguém passou a infância ouvindo que determinada característica sua traz sorte, ou então azar, ou mesmo que existe um talento especial para algum tipo de esporte, é muito comum que essas fórmulas tão repetidas acabam se tornando uma verdade ou pelo menos algo que se quer ter como verdade.

Agora, as fórmulas se realizaram porque a pessoa criou etapas para que elas se realizassem? Ou há magia real no mundo? É sobre isso que aprofundaremos no artigo desta semana. Boa leitura!

Fórmulas mágicas da liderança: afinal, elas funcionam?

Para além de qualquer tipo de discussão sobre crença, é importante pensar se as fórmulas mágicas realmente funcionam ou elas apenas moldam situações e costumes que acabam fazendo o futuro acontecer?

Nos anos 1980 houve um grande aumento em fórmulas mágicas de sucesso ou chavões que pareciam desestabilizar o status quo e criar novas possibilidades. Muitas pessoas começaram a se interessar pelo mercado corporativo ao assistir a séries que tematizavam empresas e escritórios em que os funcionários estavam sempre repetindo essas fórmulas mágicas.

Livros com títulos que começam com "Como fazer...?" ou "Dez passos para o sucesso" fizeram muito sucesso e ainda fazem, afinal, são etapas simplificadas para alcançar uma meta. Nesse sentido, é difícil dizer se essas fórmulas funcionam ou não. Em um primeiro momento elas podem dar uma falsa sensação de facilidade, porém elas também podem agir para despertar um sentimento de ânimo na pessoa.

Ler ou ouvir alguém falar a mágica do passo-a-passo para alcançar seus planos é tentador e pode sim se tornar algo positivo. O importante é ter em mente que a fórmula sozinha não significa nada, ela precisa também ser acompanhada da ação.

Aplicando as fórmulas mágicas

A melhor forma de aplicar uma fórmula mágica é trazê-la para a sua realidade. Se há um livro com as dez etapas para alcançar o sucesso, desmonte essas etapas e encontre a fórmula secreta que está subjacente a tudo isso. Pense na sua própria trajetória, como você chegou até aqui, quais são os passos seguintes.

Não existe sucesso sem trabalho, a não ser que a pessoa já nasça em um berço de ouro e conte com uma base financeira consistente desde cedo. Para todos os outros mortais, o trabalho e a dedicação são as palavras certas. Fazer o que precisa ser feito para alcançar os objetivos, angariando conhecimentos, se divertindo com as descobertas e buscando sempre o melhor.

Se o seu objetivo é ser gerente, diretor ou CEO de uma empresa, então analise, estude, pesquise sobre aquele campo, aquela empresa, a forma de alcançar aquele cargo. Elaborar um PDI (Plano de Desenvolvimento Individual) definindo prioridades de qualificação, quais experiências buscar nos próximos anos e quais competências desenvolver é essencial para que o sucesso tome forma, afinal, um profissional que consegue alinhar seu conhecimento, com a busca da prática e reprogramando suas formas de pensar, sentir e agir, consegue evoluir muito antes do que uma que não consegue.

Quando fórmulas mágicas se tornam vilãs

As fórmulas mágicas são também fonte de grande descontentamento ao propor um estilo de vida baseado na pressão psicológica. A cobrança que essas fórmulas trazem pode ser muito pesada para a maioria das pessoas, sendo assim, é importante desvincular essas fórmulas do seu plano de carreira.

Usá-las como forma de se motivar a trabalhar todos os dias e a buscar os conhecimentos necessários é uma forma saudável de encará-las, mas sabendo sempre que não é falar que vai fazer tudo se resolver. É por meio da ação que os sonhos se tornam realidade e não do discurso.

A junção de ação e discurso é que tem o poder de te levar longe, portanto, pegue para si apenas os melhores aspectos dessas fórmulas e deixe para trás a pressão e a cobrança por uma produtividade exacerbada que pode ser negativa.

Concluindo, uma criança que ouve que ela é talentosa para o futebol, para a medicina ou para o direito, pode acabar se apegando a essa verdade, a esta fórmula mágica e levando-a para a vida. Seus gostos e suas escolhas acabaram coincidindo com as fórmulas e pode ser levada por uma vida inteira.

Bruno Cunha, Administrador, Psicanalista, Headhunter e Especialista em Carreira, Ex-Diretor do Grupo CATHO em estados do Nordeste (PE, RN e PB), com experiência há mais de 19 anos assessorando profissionais (técnicos, gestores, consultores, docentes, empreendedores e autônomos/liberais) que buscam recolocação, mudança de emprego, desenvolvimento profissional ou transição de área/carreira, através métodos de diagnósticos profissionais capazes de identificar necessidades individuais de centenas de profissionais. Mais de 39 mil seguidores no Linkedin e mais de 60 mil seguidores no Instagram, Colunista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e publicações na UOL, TV GLOBO, SBT, RECORD TV, JOVEM PAN, TRANSAMÉRICA, FOLHA CAPITAL, JORNAL UNIÃO, dentre outros. Atual Diretor da ASSESSORIA DE CARREIRA com Bruno Cunha.

Instagram: carreiracom-brunocunha

Linkedin: consultor-decarreiracom-brunocunha