Bruno Cunha: 'Você pediria demissão hoje?'

Nos últimos anos, um fenômeno tem chamado a atenção do mercado de trabalho: o aumento das demissões voluntárias. O movimento conhecido como "Grande Renúncia" vem se intensificando à medida que profissionais optam por deixar seus empregos em busca de melhores condições, propósito e equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

À primeira vista, essa decisão parece lógica. Afinal, se o trabalho atual não traz satisfação, faz sentido buscar algo melhor, certo? Mas e se essa decisão estiver sendo tomada sem uma estratégia clara? E se, ao invés de abrir portas, ela estiver te levando para um limbo profissional ainda maior?

Essa é a realidade de muitos profissionais que, ao tomarem uma decisão impulsiva, descobrem que não basta sair de um emprego ruim — é preciso ter um plano concreto para o próximo passo. Vem comigo e vamos aprofundar esse tema no artigo de hoje!

O que está por trás da Grande Renúncia?

O desejo por um ambiente de trabalho mais saudável, melhores salários e reconhecimento é legítimo. No entanto, muitos profissionais caem na armadilha de acreditar que a solução para seus problemas está apenas na troca de emprego. Esse é o primeiro erro.

A maioria das pessoas que pede demissão não tem clareza sobre o real motivo da insatisfação. Elas sentem que algo está errado, mas não conseguem identificar se o problema está no ambiente de trabalho, na liderança, na falta de reconhecimento ou em sua própria estratégia de carreira.

Sem esse diagnóstico, a busca por um novo emprego pode se tornar uma jornada de frustrações, resultando em um ciclo de tentativas e erros que leva meses — ou até anos — para ser resolvido.

A grande armadilha da decisão impulsiva

Pedir demissão pode ser libertador, mas também pode ser um tiro no pé. A falta de um plano estruturado pode levar a:

Um período prolongado de desemprego, sem garantias de recolocação rápida.

Aceitação de uma nova vaga por desespero, resultando em condições de trabalho piores do que as anteriores.

Dificuldade em justificar a saída abrupta em entrevistas de emprego, gerando desconfiança nos recrutadores.

Muitos profissionais acreditam que mudar de empresa automaticamente resolverá seus problemas. No entanto, a verdadeira solução está em entender os bloqueios de sua carreira antes de tomar uma decisão definitiva. E é aí que entra a necessidade de um diagnóstico estratégico.

O que fazer antes de pedir demissão?

Se você está considerando sair do seu emprego atual, o primeiro passo não é atualizar o currículo ou começar a enviar candidaturas de forma desenfreada. O primeiro passo é entender o que está, de fato, impedindo sua evolução profissional.

Aqui estão algumas perguntas que podem te ajudar nesse processo:

O problema está na empresa ou na minha trajetória profissional?

Quais são os reais motivos da minha insatisfação?

Já explorei todas as oportunidades de crescimento dentro da empresa atual?

Tenho um plano estratégico para minha próxima movimentação?

Se eu pedir demissão agora, como sustentarei financeiramente minha busca por um novo emprego?

Responder a essas perguntas pode evitar que você entre em uma espiral de frustrações e arrependimentos. Mais do que simplesmente sair de um emprego, você precisa garantir que o próximo passo seja uma evolução real na sua carreira.

O mercado de trabalho atual exige estratégia

O erro mais comum entre profissionais que pedem demissão sem um plano é acreditar que a próxima oportunidade virá facilmente. Mas, na realidade, o mercado de trabalho exige estratégia e posicionamento.

Se você não entender o que está travando sua carreira, é muito provável que acabe aceitando um emprego pior, com remuneração abaixo do esperado ou em uma área que não te oferece crescimento real. Isso pode levar a um ciclo vicioso de insatisfação e instabilidade profissional.

Além disso, um período prolongado sem recolocação pode impactar sua autoestima, aumentando a insegurança e dificultando ainda mais o processo de conquista de uma nova oportunidade.

E qual o primeiro passo?

Se você está pensando em pedir demissão ou já saiu do seu emprego e está encontrando dificuldades para se recolocar, a melhor decisão agora é buscar um Diagnóstico de Carreira para Recolocação.

Com uma análise detalhada, você entenderá quais são os verdadeiros obstáculos que estão impedindo sua evolução profissional e como traçar um plano eficiente para sua recolocação. Antes de tomar uma decisão que pode impactar diretamente seu futuro, garanta que está no caminho certo.

Me envie uma mensagem nas minhas redes sociais e eu te mostro o caminho para transformar sua carreira de forma estratégica e segura!

*Bruno Cunha, Administrador, Psicanalista, Headhunter e Especialista em Carreira, Ex-Diretor do Grupo CATHO em estados do Brasil, com experiência há mais de 19 anos assessorando profissionais (técnicos, gestores, consultores, docentes, empreendedores e autônomos/liberais) que buscam recolocação, mudança de emprego, desenvolvimento profissional ou transição de área/carreira, através métodos de diagnósticos profissionais capazes de identificar necessidades individuais de centenas de profissionais. Autor do livro “Descubra: você tem um Emprego ou uma Carreira?”. Mais de 41 mil seguidores no Linkedin e mais de 60 mil seguidores no Instagram, Docente em Pós-Graduação de renomadas instituições de ensino e Colunista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e publicações na UOL, TV GLOBO, SBT, RECORD TV, JOVEM PAN, TRANSAMÉRICA, FOLHA CAPITAL, JORNAL UNIÃO, dentre outros. Atual Diretor da ASSESSORIA DE CARREIRA com Bruno Cunha.

