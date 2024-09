O dilema dos aliados do PT que não podem parecer aliados do PT

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O dilema dos aliados de Lula (PT) em boa parte dos municípios brasileiros assemelha-se a Hamlet decidindo entre a nobreza de sofrer e o risco de enfrentar as dificuldades. “Lular ou não lular, eis a questão”, repetem muitos dos candidatos a prefeito espalhados pelo Brasil.

O cálculo para alguns é mais fácil. Quando não se tem muito o que perder, em terceiro ou quarto lugar, com eleitorado bem segmentado e só com a esquerda votando em você, a decisão é simples e Lula é bom para a campanha.

Mas e quando você é João Campos (PSB) ou Eduardo Paes (PSD), faz como?

“Ser ou não ser, eis a questão: será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e flechas com que a Fortuna, enfurecida, nos alveja, ou insurgir-nos contra um mar de provocações e em luta pôr-lhes fim?”, repete Hamlet em seu monólogo mais famoso.



A pergunta desses candidatos, baseada em Shakespeare, é se Lula mais atrapalha que ajuda ou mais ajuda que atrapalha.

Arriscado

Tanto Eduardo Paes quanto João Campos estão com mais de 60% das intenções de voto. O candidato à reeleição no Rio de Janeiro beira os 70%. Campos, no Recife, beira os 80%. Os adversários, bolsonaristas, estão com 13% no Rio e 6% na capital pernambucana. Isso significa que em meio à votação dos líderes há eleitores bolsonaristas. Uma visita do presidente da República pode reforçar bastante os votos à esquerda, que eles já tem. Mas também pode afastar os votos da direita. E aí, quem arrisca?

Discreto

No caso de João Campos, que tem sido apontado como um futuro candidato ao governo de Pernambuco em 2026, evitar Lula na eleição do Recife pode afastar o PT de vez para o futuro e comprometer a tão falada unidade da Frente Popular daqui a dois anos.

No programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, a jornalista Terezinha Nunes contou que uma fonte petista chegou a dizer que se Lula pode vir a Pernambuco para eventos mais reservados.

Como?

A agenda, então, seria bem restrita e evitaria fazer um alarde muito expressivo. Nada de um grande comício ou carreata, tudo para tentar manter um equilíbrio. Mas é bom lembrar que um presidente da República sempre chama muito a atenção. Não dá pra ser discreto e ser presidente do Brasil ao mesmo tempo.

E outros municípios?

Em Pernambuco, atender demandas necessárias do estado sem prejudicar João Campos é um desafio para os petistas. Caso Lula venha ao Recife e cumpra agenda com o candidato à reeleição, Campos pode perder votos à direita.

Mas se visitar Olinda e Jaboatão, onde os candidatos precisam mesmo de Lula, e não vier à capital, vai parecer que a relação entre o prefeito do Recife e o presidente não é boa. Para Campos, o ideal seria que Lula ficasse "ocupado demais" e não pisasse por aqui.

Agreste

Além do Recife, Caruaru também é foco desse dilema shakespeariano. Por lá, o PT apoia José Queiroz (PDT) que trava uma disputa muito acirrada com o atual prefeito, Rodrigo Pinheiro (PSDB).

Se for à capital do Agreste, Lula pode ajudar Queiroz no primeiro turno, mas atrapalha o candidato no segundo turno, quando ele vai precisar de votos hoje com a direita, representada pelo bolsonarista Fernando Rodolfo (PL).



