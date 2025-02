Presidente do Consórcio Nordeste assume com discurso objetivo. É um alento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) está em Brasília para uma reunião do Consórcio de Governadores do Nordeste. Foi a posse do novo presidente, o gestor do Piauí, Rafael Fonteles (PT). Depois teve agenda com o presidente Lula (PT).

Fonteles, apesar de ser petista, foi o primeiro governador a assumir o consórcio com um discurso que foge um pouco do uso político ideológico que os antecessores sempre utilizaram. Está defendendo o protagonismo da região com a transição energética e como polo de desenvolvimento industrial.

Antes a discussão era sobre quem “é de direita” e quem “é de esquerda”. Uma persistente homenagem à patetice.

Objetivo

Para deixar de ser apenas uma aglomeração de governadores dentro de uma sala, discutindo platitudes, o consórcio precisa ser objetivo.

Objetivo como não foi desde a criação do grupo, principalmente com a condução de Flávio Dino na época em que era governador do Maranhão. Para justificar os custos que os estados têm com o grupo, é bom que ele comece a desenvolver projetos e mobilizar algum retorno prático.

Especial

No mundo inteligente, existem argumentos bons, existem argumentos ruins e existe a fala do deputado federal Bibo Nunes (PL/RS), que concedeu entrevista ao Passando a Limpo, na Rádio Jornal, para falar sobre seu Projeto de Lei Complementar que diminui o tempo de inelegibilidade sobre quem é condenado pela Lei da Ficha Limpa.

Hoje são oito anos sem poder ser candidato a qualquer cargo público e o texto do parlamentar, aliado de Bolsonaro (PL), pretende diminuir para dois anos.

Por que exatamente dois anos e não quatro, cinco ou seis? Porque só se for dois anos a medida pode servir para o ex-presidente, que tem duas condenações. Mas o deputado não diz isso, claro.

Não é fácil

Como não pode fazer um projeto dizendo “Libero Jair Bolsonaro para ser candidato”, o representante gaúcho resolveu dar voltas e voltas na retórica dizendo, entre outras coisas, que as penalidades deveriam levar em conta o “tipo de corrupção”.

Na entrevista ele chegou a definir um tipo de “gradação corrupta”, para as situações em que é preciso punir e quando “não precisa”.

Um Projeto de Lei Complementar só é aprovado com maioria absoluta no Congresso. Serão necessários 257 votos para confirmá-lo. Bibo Nunes vai ter que melhorar o discurso.

E Xandão?

Depois, mesmo se for aprovado, nada garante que servirá para ajudar Bolsonaro a ser candidato, como o intrépido deputado defende aos colegas. Hoje, a jurisprudência do STF e do TSE sustenta o princípio do “tempus regit actum”, em latim: “o tempo rege o ato”. Ou seja, na análise de um fato determinado, deve ser aplicada a lei vigente à sua época.

Alguns têm confundido a retroatividade dessa lei com o dispositivo da Constituição que diz, no Art. 5°, inciso XL: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Observe, na regra, a palavra “penal”.

A atual inelegibilidade de Bolsonaro, no entanto, decorre de uma condenação por crime eleitoral e não penal.

Há dúvidas se o operoso deputado Bibo conseguirá ajudar o chefe a ser liberado pelo STF. Precisa combinar com Xandão.



