ENEM 2023: Guia completo para tirar boa nota no segundo domingo do Enem

Saiba tudo que precisa fazer para tirar uma boa nota no Enem 2023

No último domingo (5), a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 foi feito por milhares de pessoas que desejam ingressar em Universidade Federal.

Vale lembrar que a prova é dividida em dois domingos, dia 5 e 12 de novembro. Os alunos devem estar preparados para realizar provas de diversas áreas do conhecimento.

Confira a seguir as melhores dicas para realizar uma boa prova.

Onde vou fazer a prova do Enem?

Para saber onde será o seu local de prova do Enem 2023, acesse a Página do Participante no site do Inep.

Para realizar a consulta, siga estes passos:

Preencha os dados de CPF e senha no Gov.Br;



Clique em "aplicação";



Em seguida, clique em "local de prova".



O personagem interativo na página do participante irá apresentar um botão com a inscrição "local de prova".



Clique nele e terá acesso ao seu cartão de confirmação para visualizar o seu local de prova do Enem 2023.

Calendário completo Enem 2023



Inscrições: de 5 a 16 de junho;



de 5 a 16 de junho; Realização das Provas: 5 e 12 de novembro;



5 e 12 de novembro; Disponibilidade dos Gabaritos: 24 de novembro;



24 de novembro; Anúncio dos Resultados: 16 de janeiro de 2024;

16 de janeiro de 2024; Inscrições Sisu 2023: 31 de janeiro de 2024 – 3 de fevereiro de 2024;



31 de janeiro de 2024 – 3 de fevereiro de 2024; Resultado primeira chamada: Fevereiro de 2024;



Fevereiro de 2024; Lista de espera: Fevereiro de 2024.

Como funciona o cálculo da nota do ENEM 2023



Qual o tema da redação do Enem 2023?

O tema da redação do Enem 2023 foi sobre os desafios para enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado das mulheres no Brasil.

As regras da prova exigem do aluno a produção de um texto de até 30 de linhas com perfil dissertativo-argumentativo, seguindo o tema proposto.

Gabarito atualizado Enem 2023



Veja tema da redação e gabarito do Enem 2023 atualizado em tempo real:



O que cai no Enem?

O Enem aborda uma variedade de temas, e entender quais são os mais recorrentes pode te ajudar a se preparar melhor.

Alguns assuntos que costumam aparecer com frequência são:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Isso inclui Português, Literatura, Língua Estrangeira, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação.

Matemática e suas Tecnologias

Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade são temas importantes.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Aqui, são abordadas Biologia, Química e Física. É bom estar atento a conceitos e fenômenos dessas áreas.

Ciências Humanas e suas Tecnologias

História, Geografia, Filosofia e Sociologia entram nessa categoria. Fique por dentro de acontecimentos importantes e conceitos-chave.

O que levar para a prova do ENEM 2023?

Lembre-se que apenas canetas pretas de material transparente são permitidas para a realização das provas.

É recomendado levar, aproximadamente, três canetas, para evitar problemas caso alguma delas falhe ou não esteja confortável para marcar o gabarito.

É permitido levar bolsas e mochilas, mas elas precisarão ficar guardadas abaixo da cadeira da sala em que esteja realizando a prova.

Também é permitido levar celular e aparelhos eletrônicos, mas eles são proibidos de serem utilizados e deverão permanecer em uma sacola lacrada que será dada antes da prova começar.

Não esqueça do seu documento oficial com foto, como RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho, entre outros. Certifique-se de que o documento esteja válido.

Por mais que não seja obrigatório levar o cartão de confirmação de inscrição impresso, ter ele em mãos pode ser útil para conferir informações como local de prova e horário.

Leve uma garrafa de água e alguns lanches leves, como frutas, barras de cereal ou biscoitos, para se manter hidratado e com energia durante a prova. A garrafa de água não pode ter rótulos.

Dicas para realizar um bom ENEM

Confira as dicas para realizar uma boa prova do segundo dia do Enem 2023?

Conheça o Formato do ENEM

Familiarize-se com a estrutura da prova, que inclui quatro áreas de conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza) e uma redação.



Elabore um Cronograma de Estudo

Organize seu tempo de estudo, incluindo revisões e simulados regulares. Mantenha um equilíbrio entre todas as áreas de conhecimento.



Use Materiais Atualizados

Utilize livros, apostilas, sites e aplicativos confiáveis e atualizados para estudar. Consulte fontes oficiais, como o site do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).



Treine com Provas Anteriores

Resolva provas antigas do ENEM para se familiarizar com o estilo das questões e praticar a gestão do tempo.



Dê Ênfase à Interdisciplinaridade

Muitas questões envolvem a integração de diferentes áreas de conhecimento. Pratique a resolução de problemas que exigem uma abordagem multidisciplinar.



Aprimore Suas Habilidades de Leitura e Interpretação

Pratique a leitura crítica de textos diversos, como artigos de jornais, textos acadêmicos e literatura.



Vale lembrar que questões de Matemática e Ciências também tem interpretação.

Treine a Escrita com Frequência

Escreva textos argumentativos, dissertativos e de opinião regularmente para aprimorar suas habilidades de redação.



Fique Atualizado com os Acontecimentos do Mundo

Leia notícias e artigos sobre assuntos relevantes em política, sociedade, ciência e cultura.

Desenvolva Estratégias para Responder Questões Objetivas

Pratique técnicas de eliminação de alternativas, leitura atenta e raciocínio lógico.



Trabalhe na Sua Concentração e Resistência Física

O ENEM é uma prova longa, por isso, treine sua capacidade de manter o foco por um período prolongado.



Participe de Simulados

Realize simulados completos para ter uma experiência realista do exame. Isso ajuda a acostumar-se com o ritmo e a pressão do dia da prova.



Cuide da Sua Saúde Física e Mental

Mantenha uma alimentação equilibrada, faça exercícios físicos e reserve tempo para relaxar e descansar.



Busque Ajuda Quando Necessário

Se tiver dificuldades em algum tema, não hesite em buscar a ajuda de professores, colegas de classe ou recursos online.

Confie na Sua Preparação

Mantenha a confiança em si mesmo e na sua preparação. O ENEM é um exame desafiador, mas com dedicação e estudo consistente, você tem grandes chances de se sair bem.