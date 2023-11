Declaração de Comparecimento Enem: Saiba como emitir para o segundo dia da prova

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Muitos estudantes e trabalhadores aproveitam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para conseguir uma nova oportunidade em universidades públicas. Com isso, algum compromisso pode ser colocado em segundo plano no dia da prova.

O primeiro dia do Enem aconteceu no último domingo, dia 5, enquanto o segundo dia de prova será no dia 12 (também no domingo). Ou seja, é essencial que aqueles que irão participar do exame emitam uma Declaração de Comparecimento.

Esse documento irá garantir a justificativa de uma eventual falta no dia 12 de novembro, quando será realizado o segundo dia do Enem.

O que é a Declaração de Comparecimento no Enem?

A Declaração de Comparecimento no Enem é um documento que atesta a presença do participante durante a aplicação da prova. Essa declaração é fundamental para o abono de falta no trabalho ou em alguma instituição de ensino.

Mas fique atento! Para que o documento seja válido, o participante deve levá-lo ao local da prova para que o aplicador possa assiná-lo.

Como Emitir a Declaração de Comparecimento no Enem?

A Declaração de Comparecimento do Enem pode ser encontrada no mesmo link onde é emitido o Cartão de Confirmação, na Página do Participante, disponível no site do Inep.

A declaração para o segundo dia do Enem (12 de novembro) geralmente é disponibilizada um dia após o primeiro dia de prova.