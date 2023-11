Enem 2023: Segundo dia do Enem terá horário diferente do primeiro; entenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) retorna no próximo domingo (12) abordando questões de química, física, biologia e matemática. Diferente do primeiro dia, que contou com a Redação, o segundo dia irá contar com um tempo reduzido para realizar a prova.

Segundo informações do próprio INEP, serão 30 minutos a menos que o primeiro dia, quando foi aplicado o Enem entre 13h30 e 19h00 (de Brasília). O dia da redação é tradicionalmente o "mais longo", já que a prova objetiva também mantém as 90 questões - igual ao segundo dia.

Segundo dia do Enem com horário diferente

A prova do segundo dia do Enem irá contar com 45 questões de Ciências da Natureza e outras 45 de Matemática. Diferente do primeiro dia de prova, que também contou com a redação e foi até as 19h, no dia 12 o exame acontece das 13h30 às 18h30 (horário de Brasília).

O que devo estudar para o Enem?

Confira os assuntos que devem cair no segundo dia do Enem 2023:

Ciências da Natureza e suas tecnologias

Física

Movimento uniforme e Movimento uniformemente variado

Cinemática

Aceleração; Aceleração Escalar; Aceleração da Gravidade

Leis de Newton

Acústica

Eletrostática

Circuitos elétricos

Força magnética

Refração e Lentes

Hidrostática

Energia e trabalho

Calorimetria

Termodinâmica

Fenômenos Ondulatórios

Química

Ligações químicas

Forças intermoleculares

Química inorgânica

Funções Orgânicas e Reações Orgânicas

Estequiometria

Soluções

Cinética Química

Equilíbrio Químico

pH e pOH

Termoquímica

Oxirredução, Pilhas e Eletrólise

Química ambiental

Isomeria Plana

Separação de misturas

Biologia

Biologia Celular; células procariontes e células eucariontes

Fisiologia Humana (sistemas digestivo, respiratório, reprodutor, nervoso, circulatório etc)

DNA e RNA

Células tronco e clonagem

1ª Lei de Mendel e 2º Lei de Mendel

Grupos sanguíneos

Imunologia

Soro e vacinas

Ciclos biogeoquímicos

Evolução e seleção natural

Poluição

Ecologia e relações ecológicas

Vertebrados

Parasitoses humanas

Vírus, bactérias e fungos



Matémática

Porcentagem

Regra de Três

Unidades de medida

Leitura de gráficos

Plano Cartesiano

Funções e equações de 1º grau

Funções e equações de 2º grau

Equação exponencial e função exponencial

MMC e MDC

PA e PG

Inequações de 2º grau

Probabilidade

Análise combinatória

Circunferências

Funções trigonométricas

Área de sólidos

Volume de cone

Estatística (moda, média e mediana)

Geometria analítica

Razões trigonométricas



