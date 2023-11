Enem 2023: Febre Maculosa, implantes cerebrais e células-troco podem marcar presença no segundo dia de prova

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja temas que podem cair no segundo dia do Enem 2023

O segundo dia do Enem, marcado para este domingo (12), conta com diversos assuntos densos e diversificados. Além das 45 questões de Matemática, o exame também conta com outras 45 questões abordando as Ciências da Natureza e suas tecnologias.

Com isso, muitos assuntos envolvendo doenças atuais e inovações tecnológicas voltadas para a saúde podem estar em pauta neste domingo. Confira, nesta matéria, alguns assuntos que podem acabar caindo no segundo dia do Enem 2023.

Notícias que podem cair nas questões de ciências do Enem 2023

Neuralink recebe aval para testes em humanos

Liderada pelo bilionário Elon Musk, a empresa Neuralink foi autorizada a realizar testes de implantes cerebrais em humanos. O tema acabou trazendo discussões sobre os limites entre tecnologia e saúde.

O debate percorre pelo potencial de ajudar pessoas com paralisia a recuperar mobilidade, levantando questões éticas e sociais sobre a interface entre máquinas e o corpo humano.

Casos de Febre Maculosa no Brasil

A importância da vigilância epidemiológica ficou em evidência após a ocorrência de casos de febre maculosa após eventos em uma fazenda em Campinas.

A transmissão pela picada do carrapato-estrela e as graves consequências da doença alertam para a necessidade de medidas preventivas e educação pública sobre a exposição a ambientes de risco.

Desenvolvimento de Embrião Humano com Células-Tronco

A construção de um embrião humano sintético por cientistas israelenses - usando células-tronco - foi mais um tema que abriu discussões sobre ética na pesquisa.

O estudo traz avanços significativos na compreensão do desenvolvimento embrionário e o potencial para progressos no tratamento de doenças por meio do estudo das células-tronco.

O que devo estudar para o Enem?

Confira mais assuntos variados que devem cair no segundo dia do Enem 2023:

Ciências da Natureza e suas tecnologias

Física

Movimento uniforme e Movimento uniformemente variado

Cinemática

Aceleração; Aceleração Escalar; Aceleração da Gravidade

Leis de Newton

Acústica

Eletrostática

Circuitos elétricos

Força magnética

Refração e Lentes

Hidrostática

Energia e trabalho

Calorimetria

Termodinâmica

Fenômenos Ondulatórios

Química

Ligações químicas

Forças intermoleculares

Química inorgânica

Funções Orgânicas e Reações Orgânicas

Estequiometria

Soluções

Cinética Química

Equilíbrio Químico

pH e pOH

Termoquímica

Oxirredução, Pilhas e Eletrólise

Química ambiental

Isomeria Plana

Separação de misturas

Biologia

Biologia Celular; células procariontes e células eucariontes

Fisiologia Humana (sistemas digestivo, respiratório, reprodutor, nervoso, circulatório etc)

DNA e RNA

Células tronco e clonagem

1ª Lei de Mendel e 2º Lei de Mendel

Grupos sanguíneos

Imunologia

Soro e vacinas

Ciclos biogeoquímicos

Evolução e seleção natural

Poluição

Ecologia e relações ecológicas

Vertebrados

Parasitoses humanas

Vírus, bactérias e fungos



Matémática