ENEM 2023: Descubra dicas importantes para manter a calma e diminua a ansiedade pré-Enem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Professor Paulo Jubilet dá todas as dicas para se manter bem e não cair no desespero antes da prova

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), está se aproximando e a ansiedade pré-Enem já começou a atacar estudantes de todo o Brasil. Contudo, é necessário destacar que sentir ansiedade antes de um evento importante como o Enem é algo totalmente comum, e em muitos casos, pode ser até saudável. Para auxiliar os candidatos a lidarem com esse sentimento e se preparar da melhor maneira possível, o professor Paulo Jubilet, uma das referências no assunto e fundador da plataforma de educação "Aprova Total", oferecerá valiosas orientações para o dia do exame.

De acordo com o Jubilut, a ansiedade habitualmente começa a surgir em momentos cruciais da vida, podendo ser vista como um sinal de alerta, além de indicar a importância do evento que se aproxima. Porém, é fundamental diferenciar quando a ansiedade se torna prejudicial, já que a mesma pode provocar ataques de pânico, por exemplo.

A seguir, confira algumas estratégias para enfrentar a ansiedade pré-Enem:

1º Pensamento positivo

Evite pensamentos negativos sobre o futuro, como " se eu não passar no vestibular?" Ou até mesmo " e se eu esquecer tudo na hora da prova?". Troque essa concepção por afirmações positivas, lembrando-se de todo o seu esforço e tudo o que estudou. Confiança em seu próprio potencial é fundamental.

2º Mantenha uma boa alimentação

A alimentação desempenha uma função crucial no seu bem-estar corporal e emocional. No pré-Enem, evite alimentos ricos em açúcar e farinha de trigo, que podem aumentar ainda mais a ansiedade. Em troca, inclua alimentos ricos em fibras, ômega 3 e triptofano na sua dieta. Acrescentar chás relaxantes, como camomila e maracujá, podem ser vantajosos.

3º Pratique atividade física

A atividade física contribui para a produção de hormônios do bem-estar, como a endorfina e a serotonina, ajudando na redução da ansiedade. Praticar yoga, caminhadas, corridas e outras formas de exercício são eficazes para aliviar o estresse, além de melhorar a concentração.

4º Cuide do Seu Sono

Ter um sono de qualidade é essencial para manter a mente saudável. Por isso, estabeleça uma rotina de sono, evitando dispositivos eletrônicos antes de dormir e pratique a meditação para relaxar antes de deitar.

5º Seja Organizado

Planejamento e organização em dia são essenciais para evitar o estresse. Faça uma lista de tarefas semanais, estabelecendo prazos, para que a sobrecarga seja evitada. Conheça o seu melhor horário de estudo e faça pausas regulares para manter a concentração.

6º Faça Simulados

Fazer simulados antes da prova ajuda a conhecer o formato dos testes e a gerenciar seu tempo durante o Enem. Além disso, permite avaliar o desempenho e identificar em quais áreas precisam de mais estudo.

7º Tire um Tempo para Você

Ter momentos de lazer antes dos exames são essenciais para a saúde mental. Aproveite os fins de semana para se divertir, relaxar e fazer atividades que gosta. Se for possível, tenha contato com a natureza e reserve um tempo para meditar durante a semana.

8º Procure Ambientes Calmos

Tenha um local de estudo organizado e tranquilo, mantendo sempre a limpeza e o conforto em dia. Peça às pessoas ao seu redor para respeitarem seu momento de estudo.

9º Use Técnicas de Respiração e Mindfulness

Técnicas de respiração e mindfulness ajudam a acalmar a mente. Pratique a atenção plena, visualizando um lugar agradável, ou utilize exercícios de respiração para aliviar a ansiedade.

Veja também: Entenda como é feito o cálculo da nota do Enem



É necessário ressaltar que essas dicas podem auxiliar na redução da ansiedade pré-Enem, porém em casos avançados da ansiedade e depressão, é necessário buscar ajuda de um profissional da área. Cuide da sua saúde mental e tenha um grande sucesso no Enem.

Saiba como será o novo Enem