QUANDO SAI O RESULTADO DO ENEM 2023? Veja que horas termina a prova do Enem de hoje (12) e quando sai o resultado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Confira quando será divulgado o resultado do Enem

O fim do 2º dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023, está se aproximando.

Neste domingo (12), são 45 questões de ciências da natureza e 45 de matemática, totalizando 90 questões de múltipla escolha.

A prova do Enem 2023, no segundo dia, começou às 13h30 (pelo horário de Brasília) e terá cinco horas de duração, ao todo.

QUE HORAS ACABA O ENEM NO SEGUNDO DIA?

O segundo dia de prova do Enem 2023 termina às 18h30 (horário de Brasília)

Quem quiser sair e levar o caderno de provas poderá deixar a sala a partir das 18h, também de acordo com o horário de Brasília.

Leia Também Quando sai o gabarito oficial do Enem 2023? Veja como acessar

QUANDO VAI SAIR O GABARITO DO ENEM 2023?

O gabarito oficial do Enem 2023 será divulgado no dia 24 de novembro deste mês.

Ele ficará disponível para ser acessado no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

QUANDO SAI O RESULTADO DO ENEM 2023?

O resultado do Enem 2023 será divulgado só no próximo ano, no dia 16 de janeiro de 2024.

CRONOGRAMA DO ENEM 2023

Data das provas: 05 e 12/11/2023

Divulgação dos gabaritos oficiais: 24/11/2023

Resultados: 16/01/2024

Como é feito o cálculo da nota do Enem?