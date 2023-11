SIMULADOR SISU: confira site que simula SISU 2024 com nota do Enem 2023

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Conheça o Sisu Simulator, site que simula Sisu 2024 com nota do Exame Nacional do Ensino Médio

Após a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os estudantes que objetivam entrar em instituições de ensino públicas, através da nota da prova, buscam saber quando começam as inscrições do Sisu 2024, sistema que seleciona estudantes para instituições federais e estaduais de Ensino Superior.



O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é coordenado pelo Ministério da Educação (MEC) e conta com vagas de graduação em mais de 120 universidades e institutos públicos. Por isso, os estudantes devem ficar atentos ao prazo de inscrição.

Simulador do Sisu

O site Sisu Simulator é uma boa opção para os estudantes que fizeram Enem 2023 e estão ansiosos para acessar os resultados.

No site, estão disponíveis dados que vão além da nota de corte, como vagas, cotas e até as notas mínimas, que eliminam candidatos no ato da inscrição.

A plataforma é gratuita e não exige cadastro.

Quando sai o resultado do Enem 2023?

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os resultados do Enem 2022 serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024.

Os gabaritos oficiais das provas objetivas serão disponibilizadas no dia 14 de novembro, às 19h, e podem ser acessados no portal do Inep.

Os resultados finais, por sua vez, deverão ser acessados, quando saírem, na Página do Participante.

Cálculo da nota do Enem

Quando abre o Sisu 2023?

O calendário do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o ano de 2024 ainda não foi divulgado, portanto, a data específica do processo seletivo não está confirmada. O MEC infirmou, no entanto, que a primeira edição do Sisu 2024 ocorrerá no mês de janeiro.

A inscrição ao Sisu é gratuita e feita pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Espera-se que o cronograma siga a tendência das edições anteriores, ocorrendo nos meses de janeiro e julho.

Resultado do Sisu 2024

No ato da inscrição, o candidato pode escolher até duas opções de curso dentre as ofertadas em cada processo seletivo do Sisu. É possível alterar as opções de curso durante todo o período de inscrições. A inscrição válida será a última registrada no sistema.

Abaixo, você confere o passo a passo para acessar os resultados do Sisu 2024: