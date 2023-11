Secretaria de Educação inicia matrículas de alunos novatos na rede estadual de ensino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Secretaria de Educação e Esportes (SEE-PE) anunciou, nesta terça-feira (14), a abertura do processo de matrícula da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2024. A partir do dia 22 de novembro, o cadastro dos estudantes novatos dos ensinos fundamental, médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), vai poder ser realizado pelo site www.matricularapida.pe.gov.br.

O sistema estará disponível a partir das 7h e o prazo de inscrição, nesta etapa, segue até o dia 26 de dezembro. A Rede Estadual possui escolas distribuídas por todos os municípios de Pernambuco e atende aproximadamente 500 mil estudantes.



Para 2024, foram ofertadas 175.201 vagas para estudantes novatos, das quais 97.903 já foram preenchidas por crianças e jovens oriundos das redes municipais em processo realizado ao longo do segundo semestre.



Portanto, nesta etapa estão sendo ofertadas 77.298 vagas, sendo 10.762 distribuídas no Recife, 18.211 nos demais municípios da Região Metropolitana e 48.325 no interior, contemplando Zona da Mata, Agreste e Sertão. Isso significa que em comparação ao número de vagas disponibilizados em 2023 (62.711), há um aumento de 23% das matrículas para o próximo ano letivo.

DISPONIBILIDADE DAS VAGAS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE

Do total de vagas disponíveis para 2024, 23.991 são para o ensino fundamental (anos finais) e 53.307 para o ensino médio. Está inclusa nestas vagas a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Neste conjunto de vagas para o próximo ano, estão sendo disponibilizadas 36.780 para as Escolas em Tempo Integral, sendo 14.587 nas unidades concentradas em Recife e Região Metropolitana e 22.193 no interior.

Segundo a Secretaria de Educação, as Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) não estão inseridas nesse processo, pois o ingresso nessas unidades é feito mediante inscrição e processo seletivo. Para realizar a matrícula e auxiliar os que não possuem acesso à internet, a SEE informa que será liberado o acesso em laboratórios de informática com internet em mais de 300 escolas.

CRONOGRAMA PARA EFETIVAÇÃO DA MATRICULA NA REDE ESTADUAL

Entre os dias 02 e 12 de janeiro, os responsáveis pelo cadastrado devem efetivar a matrícula do estudante presencialmente na escola, inclusive com a entrega da documentação.

As vagas não confirmadas retornarão para o sistema de cadastro (www.matricularapida.pe.gov.br) e poderão ser preenchidas entre os dias 18 e 22 de janeiro. Os responsáveis pelo cadastro nesta fase devem efetivar as matrículas presencialmente nas escolas entre os dias 24 e 26 de janeiro.

Para a confirmação da matrícula dos estudantes, os pais ou responsáveis devem apresentar os seguintes documentos: número da inscrição do Cadastro 2022, cópia da Certidão de Nascimento, original do histórico escolar ou declaração original da última escola em que estudou, comprovante de residência com CEP, cópia da carteira de vacinação, comprovante de tipo sanguíneo e fator RH e foto 3x4 recente.

QUAIS SÃO AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS NO CADASTRO DO ESTUDANTE?

Ao iniciar o cadastro, as informações deverão ser preenchidas até o final pelos pais ou responsáveis ou mesmo pelo próprio estudante, quando maior de 18 anos. São solicitadas informações como nome completo, data de nascimento, escola de origem, escola que pretende estudar com série e turno, nome do responsável com endereço e telefone para contato, além de RG e CPF. Estes dois últimos, para esta etapa, apesar de necessário, não são obrigatórios, devendo ser apresentados na efetivação da vaga.

Ao final, será gerado um protocolo que é a confirmação da matrícula realizada e que deve ser anotado ou impresso. Posteriormente, com este número de protocolo, o estudante se dirige à escola que se matriculou para entregar os documentos necessários e confirmar a matrícula.

A SEE destaca que é importante ficar atento a todo o processo de matrícula, pois é totalmente online. A partir do momento que um cadastro é finalizado, aquela vaga não estará mais disponível.

Os estudantes que quiserem trocar de escola após a finalização do cadastro no site Matrícula Rápida podem realizar o processo durante todo o período da matrícula (até 26 de dezembro), através do campo “consulte sua inscrição”. A troca será permitida mediante disponibilidade de vagas.

Confira o calendário para a matrícula dos alunos novatos da rede estadual de ensino:

- Cadastro Escolar: de 22 novembro a 26 de dezembro

- Efetivação da Matrícula: de 02 a 12 de janeiro

- Cadastro Escolar - 2ª Rodada: de 18 a 22 de janeiro

- Efetivação da Matrícula - 2º Rodada: de 24 a 26 de janeiro