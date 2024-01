Onde se inscrever no Sisu? Veja passo a passo e quem pode se inscrever no Sisu 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na manhã desta segunda-feira (22), as inscrições do Sisu 2024 - Sistema de Seleção Unificada - já foram liberadas.

Os interessados podem se inscrever em um curso de nível superior até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 25 de janeiro.

É através do Sisu que os participantes do Enem 2023 - Exame Nacional do Ensino Médio - podem concorrer a vagas de universidades.

SISU 2024

Aos estudantes que têm interesse em ingressar na educação superior, o Sisu 2024 conta com 264.181 vagas disponíveis.

Ao todo, são cerca de 6.827 cursos de graduação, ofertados em 127 instituições de educação superior.

MUDANÇAS NO SISU 2024

Neste ano, algumas novidades envolvem o Sisu:

as vagas ofertadas são tanto para o primeiro semestre quanto para o segundo;

quanto para o segundo; seguindo a nova Lei de Cotas, todos os candidatos serão classificados na modalidade de ampla concorrência. Em seguida, é prevista a reserva de vagas ofertadas por cotas e ações afirmativas

a lista de espera pode ser utilizada durante todo o ano pelas instituições de educação superior

INSCRIÇÕES SISU 2024

Para ter acesso à opção de inscrição do Sisu 2024, o candidato deve entrar no site: sisualuno.mec.gov.br e acessar a sua conta Gov.br.

Após o login, o estudante escolhe entre os dois cursos de sua preferência.

Como foi citado, a seleção pode ser alterada até o dia 25 de janeiro, até às 23h59 (horário de Brasília).

COMO SE INSCREVER NO SISU 2024?

Quem pode se inscrever no Sisu 2024 são os candidatos que realizaram as provas do Enem 2023, com nota superior a zero na redação.

O resultado do Enem 2023 foi liberado na terça-feira (16), e os estudantes podem consultar a nota na Página do Participante, no site do Inep.

RESULTADO SISU 2024

O resultado do Sisu 2024 será divulgado no dia 30 de janeiro, pelo Portal Único de Acesso.

Quem não for selecionado na chamada regular, pode manifestar interesse na lista de espera, também pelo Portal Único.

Para isso, o prazo é de 30 de janeiro a 7 de fevereiro.