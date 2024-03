Fundaj lança edital de propostas de cursos de curta duração para formação de Banco de Cursos e Instrutores(as) na EIPP

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), por meio da Diretoria de Formação Profissional e Inovação (Difor), lança o Edital de Chamamento Público para propostas de cursos de curta duração visando à formação do Banco de Cursos e Instrutores(as) da Escola de Inovação e Políticas Públicas (EIPP).

O edital tem como propósito a formação de um banco para a oferta de 44 Cursos de Curta Duração em conformidade com as demandas e interesses da Difor, ao longo de um período de 3 anos.

Os cursos de curta duração têm o intuito de proporcionar conhecimentos, habilidades e competências específicas em um período concentrado, por meio de aulas teóricas e práticas. O objetivo é articular diferentes áreas de conhecimento para a formação continuada de agentes públicos, podendo ser realizados tanto no formato presencial quanto remoto, com carga horária variando entre 15, 30, 45, 60 e 75 horas-aula.

PERÍODO DE INSCRIÇÕES

Podem submeter propostas servidores(as) públicos federais ativos, bem como indivíduos sem vínculo com o serviço público. As inscrições estão abertas até o dia 22 de abril, sendo realizadas por meio do preenchimento do formulário eletrônico: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTDfI8kRuBWWrD0RVKZ1cmUCYEPnuURTSnsqOgVyQRMILOdw/closedform

O Edital completo está disponível para consulta no site da Fundação Joaquim Nabuco, no seguinte endereço eletrônico: https://www.gov.br/fundaj/pt-br/composicao/difor/editais/selecao-publica-de-propostas-de-cursos-de-curta-duracao-para-formacao-de-banco-de-cursos-e-instrutores-as-edital-no-04-2024-difor-fundaj

BANCO DE CURSOS E DOCENTES

A Fundaj também lançou o edital para seleção pública de Propostas de Cursos de Curta Duração para Formação de Banco de Cursos e Docentes

Propostas devem ser submetidas até o dia 15 de abril deste ano. Os candidatos e candidatas devem ter doutorado em áreas como Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Saúde, Linguística, Letras, Artes e Áreas Multidisciplinares, conforme definido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). De acordo com o edital, serão selecionadas até seis propostas por Eixo Estruturante para integrar o Banco de Cursos de Curta Duração e Docentes.

Para obter informações detalhadas e realizar as inscrições, os interessados devem acessar o Edital, disponível no link: https://www.gov.br/fundaj/pt-br/composicao/difor/editais/selecao-publica-de-propostas-de-cursos-de-curta-duracao-para-formacao-de-banco-de-cursos-e-docentes-edital-no-03-2024-difor-fundaj