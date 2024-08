Recife melhora resultados no Ideb 2023

A Rede Municipal de Ensino do Recife conseguiu avançar com os resultados alcançados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023. Segundo os dados divulgados nesta quarta-feira (14), a cidade aparece, pela primeira vez na história, entre as 10 capitais brasileiras com as maiores médias nos Anos Finais do Ensino Fundamental. O município também saltou duas posições nos Anos Iniciais do mesmo indicador.

“A evolução da rede do Recife representa um resultado muito positivo para a educação da cidade. Sem dúvidas, esses dados são fruto de todo o empenho das equipes das escolas e da Secretaria Municipal de Educação e dos investimentos e programas realizados pela gestão”, destaca o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

ANOS INICIAIS

Segundo a prefeitura, a Rede Municipal de Ensino do Recife também avançou nos resultados dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. No recorte por etapa de ensino, a educação do Recife registrou melhoras na qualidade do processo de ensino e aprendizagem e subiu duas posições no ranking dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.