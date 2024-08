Em Custódia, escola municipal conquista nota máxima nos anos iniciais no Ideb 2023

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O município de Custódia, entre as redes municipais de ensino, obteve nota 8,6 no Ideb 2023, liderando o ranking das cidades pernambucanas

Localizada no distrito Maravilha, a cerca de 36 quilômetros da sede do município de Custódia, no Sertão do Moxotó, a Escola Municipal Manoel Leandro Morais foi a única unidade pública de ensino de Pernambuco a alcançar nota dez nos anos iniciais do fundamental, segundo os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na última quarta-feira (14).

Principal medidor da qualidade do ensino brasileiro, o Ideb considera o indicador de rendimento escolar (calculado pelas taxas de aprovação dos estudantes em determinado ano) e as médias de desempenho dos alunos nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Essa é a primeira vez que o Ideb confere nota dez a uma escola.

Com cerca de 290 alunos matriculados do 1º ao 5º ano do fundamental I, nos turnos manhã e tarde, a Escola Municipal Manoel Leandro Morais tem focado nas crianças que apresentam dificuldades de aprendizado, além de trazer a família para participar ativamente da vida escolar desses alunos.

"Esse é o resultado de um trabalho árduo que vem sendo realizado desde os anos anteriores, com atividades diferenciadas. A coordenadora da escola, junto com os professores, está constantemente fazendo pesquisas, trabalhando os descritores e também procurando conhecer as dificuldades específicas de cada aluno para ajudá-los com atividades de reforço fora da sala de aula também", explicou a gestora da unidade de ensino, Elma Moura, em entrevista à coluna Enem e Educação.

"A comunidade atende alunos cujas famílias basicamente vivem da agricultura, então são pessoas que, pelo fato de serem da zona rural, muitas vezes não têm tanto acesso a custear esse reforço ou ofertá-lo em casa, porque sabemos que muitas famílias estão desestruturadas", completou a gestora.

Para a coordenadora da escola, Missilene Roque, a nota do Ideb foi recebida com muita alegria e orgulho por todos os professores e pelos alunos que estão hoje no 6º ano. "Nós mantemos aqui uma disciplina e acredito que foi ela que nos levou a esse êxito. Temos uma rotina com simulados e descritores. Por exemplo, a professora que faz um trabalho com descritor e vê que o aluno já atingiu aquela meta, inicia uma nova etapa. Então, temos essa rotina de preparar o aluno para responder questões também", explicou Missilene.

A Escola Municipal Manoel Leandro de Morais obteve nota máxima nos anos iniciais do fundamental, segundo dados do Ideb 2023 - Divulgação / Escola Municipal Manoel Leandro de Morais

FREQUÊNCIA ATIVA

A Escola Municipal Manoel Leandro Morais também tem obtido resultados positivos com relação à frequência dos alunos, fortalecendo a permanência dos estudantes que, nas turmas do 1º e 2º anos e do 6º e 7º ano, estão na modalidade de educação em tempo integral. O empenho dos professores também é visto como outro diferencial nessa conquista.

Natural do município de Custódia, Maria José sempre quis ser professora por acreditar que é uma profissão que define o ser humano. "Nós somos o que somos através do professor. E isso fez com que eu sentisse desejo de ensinar. Apesar de ser uma missão árdua, quando a gente vê, como hoje, os colegas nos parabenizando, a equipe gestora, isso tudo é o conjunto de um trabalho para que tudo dê certo", celebrou a docente.

O secretário de Educação de Custódia, Lucival Roque, que no ano passado era o gestor da unidade de ensino, afirmou que a gestão municipal tem investido não só na requalificação das escolas municipais – das 22 unidades, 15 foram reformadas e climatizadas e 11 estão com quadras cobertas – mas também na formação dos professores. Eles também criaram um programa de avaliação próprio para acompanhar o nível de aprendizagem dos estudantes dos anos iniciais e finais do ensino fundamental.

"Acreditamos que a educação não se faz sozinha, e para todos nós que trazemos como lema: 'somos a educação que transforma', estar entre as 21 escolas em nível nacional e a primeira em nível estadual se constitui uma honra e é extremamente gratificante saber que este título é o resultado do trabalho constante que realizamos com compromisso e empenho", afirmou Roque.

Vale destacar que Custódia, entre as redes municipais de ensino, obteve nota 8,6 no Ideb 2023, liderando o ranking das cidades pernambucanas com a melhor pontuação do indicador.