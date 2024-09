Segunda Edição do Tech Woman deve reunir 1.500 Mulheres para palestras e conexões em TI

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A segunda edição do Tech Woman ocorrerá, neste sábado (31), a partir das 8h, no Armazém Catorze, no Bairro do Recife. Em foco, palestras e ações de conexão exclusivas para mulheres cis ou trans que trabalham com tecnologia da informação ou desejam realizar a migração de carreira para a área.

O evento, que ainda possui entradas disponíveis, visa inspirar cerca de 1.500 mulheres a conhecer melhor o mercado e como esse meio pode ser uma porta de entrada para mudança de vida e independência que muitas desejam. Tudo a partir de temas em alta e debates com profissionais experientes no eixo nacional e até internacional.

“Entendemos que precisamos de mais diversidade na área de TI. Mulheres chegando nesses espaços podem mudar a realidade de altos cargos que são predominantemente ocupados por homens. Nosso primeiro evento foi um sucesso e queremos continuar esse estímulo e empoderamento profissional porque acreditamos que é possível, sim”, destaca a presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação de Pernambuco e da Paraíba, (Assespro PE/PB), Laís Xavier, que organiza o encontro juntamente com a empresária da Combogó Comunicação, Kássia Alcântara.

Como forma de promover a inclusão e aperfeiçoamento daquelas que não podem arcar com as entradas, o Tech Woman disponibiliza lotes de acessos gratuitos para uma parcela da sociedade. São 700 ingressos e vouchers para alimentação para quem está em vulnerabilidade social.

Divisão de conteúdo



Na programação do Tech Woman 2024 há dois perfis de conteúdo, a trilha profissional, para mulheres que já estão na área e que desejam conhecer a vanguarda, ficar por dentro do que há de mais novo, principalmente diante dos estudos e tendências levantados pela academia. Já para aquelas que ainda estão começando sua jornada, haverá a trilha de carreira.

“Vamos contar com especialistas de Recursos Humanos (RH) e nomes expressivos do mercado, incluindo depoimentos e orientações para quem deseja entrar e permanecer, além de dicas sobre cursos e estudos que podem facilitar todo o processo. Estamos no Recife, no berço da inovação do País. Queremos ampliar a capacidade para ver perspectivas diferentes. É justamente nessa diversidade que a gente traz um diferencial competitivo imenso para nosso ecossistema”, reforça Laís.



Entre os nomes confirmados, pernambucanas que brilham na liderança mundo afora como a diretora de engenharia na Stack Overflow, Roberta Arcoverde; a engenheira de software na Amazon, Laís Neves; engenheira líder do Nubank, Nancy Lira.

Profissionais voluntários de tecnologia também se colocarão à disposição para compartilhar sua expertise com mulheres participantes do evento. As sessões terão duração média de 30 minutos para cada interessada em aperfeiçoar seus conhecimentos.



Tech Woman realiza segunda edição neste sábado (31) - Divulgação/Danilo Nunes

Estrutura do evento

A estrutura do evento vai contar novamente com vários detalhes pensados estrategicamente para o bem-estar de todas. Para que interessadas que moram em áreas mais afastadas possam participar da ocasião, sem impedimentos por conta da distância ou mesmo custo de locomoção, haverá esquema de transporte em sintonia com algumas prefeituras, como a de Caruaru e de Igarassu.



Aquelas que são mães contarão também com área kids, onde as crianças poderão ficar ao longo do evento, e as responsáveis aproveitarem ao máximo a programação. Lounge para conexões e network profissional, com cadastramento de currículo, e arena gourmet com food trucks também estão entre as apostas para uma experiência completa.

Primeira edição do Tech Woman



A primeira edição do Tech Woman foi realizada no dia 25 de novembro de 2023, no Armazém Catorze, no Bairro do Recife, reunindo 1.000 participantes, entre 17 e 66 anos. O público veio do litoral ao sertão, com representantes de 21 cidades de Pernambuco, além de mulheres da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de São Paulo. Foram 450 inscrições sociais disponibilizadas para aquelas em situação de vulnerabilidade social usufruírem e construírem conhecimento.

A realização do Tech Woman 2024 tem o patrocínio da Adepe, Suape, Governo de Pernambuco, WEX, B3/NEUROTECH, ALURA, FIAP, Banco do Brasil, CESAR, CLARO, EVEN3, EXCELSIOR Seguros, Grupo NTSEC, Mondelez, Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD), SEBRAE, SEPROPE, SOFTEX e SOLAR COCA-COLA.



Ingressos e outras informações: www.techwoman.rec.br ou @techwoman.rec





Confira a programação da segunda edição do Tech Woman

Piso Térreo

8h – Credenciamento

9h – Mesa de Abertura

10h – Palestra de Abertura

Oportunidades do mercado de tecnologia no Linkedin e como me destacar

Fabrícia Faé, LinkedIn, Executiva de Soluções de Talento de países do Cone Sul

10h45 – Trilha Carreira

P2P: Da Paixão à Profissão, de Pessoa para Pessoa

Nancy Lyra, Nubank, Lead Software Engineer

11h30 - Trilha Carreira

Mesa “Quais possibilidades tenho com a carreira de TI”

Duda Oliveira, CESAR, Engenheira de Software Junior

Camilly Alves, FIAP, embaixadora, e Cientista de Dados no Itaú

Mediadora: Ketty Sanches, Neurotech, Diretora de Gente e Cultura

12h20 - almoço

13h - DEMODAY TECeM

Startups finalistas apresentam os resultados da jornada.

O TECeM é o programa para aceleração de negócios liderados por mulheres, desenvolvido pelo Porto Digital em parceria com a Mondelz, Assespro PE/PB e TechWoman. O objetivo do programa é qualificar empresárias através do amadurecimento de seus negócios e desenvolver competências essenciais para atuação e permanência no mercado.

14h45 - Trilha Carreira

Mesa “Como construí minha carreira em tech”

Jacqueline Dias, Banco do Brasil, Gerente de Inovação e Tecnologia

Laís Neves, Amazon. Entenheira de Software

Mediadora: Ana Carla Abraão. B3, Vice-presidente de Novos Negócios

15h30 – Trilha Carreira

Tem trabalho em tech, Massa! E agora?

Marcela Valença, Porto Digital, Superintendente de pessoas

Participação especial: Zandra Gutierrez, Avabade, Full-Stack Developer

16h15 – Palestra de encerramento

Futuro do Trabalho

Grazi Mendes, Futurista, Profa. da Fundação Dom Cabral e Diretora LATAM de Diversidade, Equidade e Inclusão na Thoughtworks

17h30 – ATO FINAL

Mezanino

10h45 – Trilha Profissional

Mesa “Desafios e Oportunidades para Mulheres na Aplicação de IA e Dados em Projetos de TI”

Maria do Carmo, Neurotech, Analista de dados Sênior

Paula Oliveira Gomes. B3, Coordenadora de IA

Mediadora: Pryscilla Moraes, Neurotech, Engenheira de Software

11h30 – Trilha Profissional

Acessibilidade para além do WCAG

Virgínia Chalegre, t-acess, CEO e sócia-fundadora

12h20 – Almoço

14h45 – Trilha Profissional

Justiça de Dados e Ética na Inovação: Protegendo a Privacidade das Populações Marginalizadas na Era Digital

Luana Maria, Pajubá Tech, Fundadora e Diretora Executiva

15h30 – Trilha Profissional

Como ser uma Tech Leader de Excelência

Roberta Arcoverde, Stack Overflow, Diretora de Engenharia