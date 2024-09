Uninassau e ONG Recapibaribe organizam barqueata para recolhimento de lixo no Rio Capibaribe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para destacar a questão da poluição no Rio Capibaribe, a UNINASSAU, com campi em Graças, Boa Viagem e Caxangá, em Recife, e em Olinda, promove o Trote Legal em colaboração com a ONG Recapibaribe. O evento, marcado para o dia 31 de agosto, contará com uma barqueata que reunirá 200 pescadores para a retirada de resíduos do rio.

Durante o evento, as Instituições de Ensino Superior estarão arrecadando alimentos não perecíveis para a montagem de cestas básicas, que serão oferecidas aos pescadores da ONG que coletarem a maior quantidade de lixo. Alunos que contribuírem com as doações terão a chance de participar da barqueata por meio de um sorteio. O período de arrecadação vai até 5 de setembro.

FUTURO SUSTENTÁVEL

Sérgio Murilo, diretor de Responsabilidade Social e Ambiental da UNINASSAU, comenta: “Estamos entusiasmados com a realização de mais uma edição do Trote Legal. Neste ano, em colaboração com a ONG Recapibaribe, damos um passo importante em direção a um futuro mais sustentável para Recife. A situação do Rio Capibaribe nos motiva a envolver a comunidade em um processo de transformação significativa.”

O Trote Legal tem como objetivo recepcionar os alunos calouros da Instituição de Ensino Superior de forma socialmente responsável, substituindo as tradicionais praxes por atividades voltadas para o bem-estar comunitário e ambiental.