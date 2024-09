UFPE auncia processo seletivo para os cursos de Mestrado e Doutorado em Ciência Política

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As inscrições para o Programa de Pós-graduação em Ciência Política devem ser realizadas , entre os dias 9 e 23 de setembro de 2024, até as 18h

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por meio do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, lançou o Edital nº 01/2024 para o Processo Seletivo de Admissão aos cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-graduação em Ciência Política (PPGCP). As inscrições devem ser realizadas no portal de processos da UFPE, SIGAA, entre os dias 9 e 23 de setembro de 2024, até as 18h.

De acordo com o edital, para o curso de Mestrado será exigida a graduação, enquanto para o Doutorado, é necessário possuir mestrado em qualquer área do conhecimento, obtido em instituições reconhecidas pela CAPES. O programa oferece duas principais áreas de concentração: Democracia e Instituições (Instituições Políticas, Democracia, Política Comparada e Políticas Públicas) e Relações Internacionais (Política Internacional).

"Este é um programa com nota seis na CAPES, considerado de excelência. É importante destacar que nosso programa oferece tanto uma trilha profissional quanto uma trilha acadêmica, permitindo ao candidato escolher a ênfase que deseja desenvolver", explicou o professor e coordenador do PPGCP da UFPE, Dalson Figueiredo.

"Outro destaque é a internacionalização do programa, que possui parcerias com departamentos internacionais, como a já estabelecida com a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Isso permite intercâmbios de professores e alunos", completou o docente em entrevista à coluna Enem e Educação.

O professor Dalson Figueiredo também enfatiza as linhas de pesquisa dos docentes do PPGCP. Entre os nomes estão o cientista político Adriano Oliveira, que trabalha com temas como comportamento político, eleições, estratégia eleitoral e métodos qualitativos; Ernani de Carvalho, que se concentra em políticas públicas, processos decisórios, instituições e governo, e estudos judiciais; e Mariana Batista da Silva, que pesquisa presidencialismo de coalizão, relações executivo-legislativo, governança, capacidades estatais, burocracia e implementação de políticas públicas.

"Em nosso corpo docente, temos professores formados pela própria UFPE e por instituições de renome nacional, como a USP. Nosso programa está muito atento às discussões que envolvem políticas públicas", afirmou o coordenador do PPGCP.

ETAPAS PARA SELEÇÃO

Conforme o edital, a primeira etapa de Avaliação da Aderência do Pré-projeto ocorrerá de 9 a 18 de outubro. A segunda etapa, que consiste na Avaliação Oral de Conhecimentos e Arguição Oral do Pré-projeto de Pesquisa, será realizada de 29 a 31 de outubro.

Por fim, a terceira etapa, Avaliação do Currículo Lattes, ocorrerá entre os dias 7 e 8 de novembro. O resultado final será divulgado no Boletim Oficial da UFPE, no dia 11 de dezembro. Após a divulgação, os candidatos poderão interpor recurso entre os dias 12 e 13 de dezembro.

O resultado final, após a análise dos recursos, será divulgado no dia 16 de dezembro. As aulas estão previstas para começar no dia 10 de março de 2025.