Pernambuco nomeia 250 professores para a rede estadual de ensino

O governo de Pernambuco nomeou 250 professores aprovados em concurso público da Secretaria de Educação para atuar na rede estadual de ensino. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (5).

Os novos professores foram lotados em escolas de diversas Gerências Regionais de Educação, atuando em todas as regiões do estado. Para o Recife, por exemplo, foram nomeados mais de 60 docentes.

Esses profissionais atuarão em diferentes disciplinas, como Matemática, Língua Portuguesa, História, Biologia, Geografia, Física, Química, Educação Física, Língua Inglesa, Artes, Filosofia e Língua Espanhola.

As nomeações fazem parte do Juntos pela Educação, programa do governo anunciado em junho de 2023 que promete nomear 4,9 mil novos docentes até o dezembro deste ano. No início de agosto, já haviam sido nomeados outros 118 professores para a rede estadual.

"São 250 novos professores, nomeados por concurso público, que irão nos ajudar no desafio de fazer Pernambuco cada vez melhor para se viver", disse a governadora Raquel Lyra.

A gestão estadual afirma afirma ter nomeado mais de 5,5 mil servidores da educação desde o início da administração, sendo 4.018 professores, 814 analistas, 433 assistentes, 39 profissionais brailistas, 137 intérpretes e 101 professores de música.