Governo de Pernambuco anuncia novo projeto para o Espaço Ciência na Campus Party Nordeste

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/PE), apresentou durante um slot na Campus Party Nordeste o novo projeto para o Espaço Ciência, com o intuito de modernizar a estrutura física do museu e trazer uma nova abordagem filosófica e pedagógica para o conceito das atividades oferecidas no local.

O ESPAÇOnave Ciência é um projeto de hibridização do museu que leva em consideração conceitos de escape rooms, comunicação científica, divulgação, sensibilização e popularização da ciência, e educação ambiental.

“Tudo isso é inserido em um contexto lúdico, baseado em uma narrativa, onde o visitante participa de uma verdadeira ‘aventura científica’”, explicou o chefe de Gabinete da Secti, Aluísio Guimarães. “Esses conceitos proporcionarão uma experiência inovadora em um processo que utilizará a gamificação para promover o aprendizado de forma divertida e envolvente”, completou o diretor de Sensibilização e Difusão Científica, Diogo Lopes.

Maratona Espacial

Nesta sexta-feira (6), estudantes da rede estadual de ensino participaram da cerimônia de premiação da 1ª Maratona Aeroespacial. Ao todo, foram inscritos 34 projetos que apresentaram soluções tecnológicas para desafios no campo das ciências aeroespaciais. A solenidade também marcou as comemorações do bicentenário das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos.

Com o tema "Lunar Living: inovações para a colonização e habitação na Lua", a maratona reuniu estudantes do ensino médio das Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) de Pernambuco. Após um processo seletivo rigoroso, que incluiu fases de inscrição e pré-seleção, cinco equipes finalistas apresentarão suas soluções inovadoras para a habitação lunar, abrangendo áreas como comunicação interplanetária, segurança aeroespacial, geração de energia sustentável e sistemas de suporte à vida.

Entre as cinco equipes finalistas estão ETEs dos municípios de Carnaíba, Arcoverde, Garanhuns, Caruaru e Cabo de Santo Agostinho.

A apresentação dos pitches das equipes finalistas acontece dentro da programação da Campus Party Nordeste. A banca avaliadora da maratona é composta por profissionais do setor aeroespacial, representantes do Governo de Pernambuco e do Consulado Geral dos Estados Unidos no Recife.

A grande vencedora da competição foi a equipe da ETE Paulo Freire, de Carnaíba, no Sertão pernambucano, que desenvolveu um inovador gerador termoelétrico. Composta pelos estudantes William Rafael, João Paulo, José Luiz, Matheus Lacerda e Erlen Keli, a equipe criou o Gerador de Energia de Gradiente, com o objetivo de auxiliar a geração sustentável de energia em bases lunares.

“Foi um grande desafio desenvolver o projeto, principalmente devido às variações extremas de temperatura na lua. Em um momento está quente, e de repente, fica muito frio. Nós estudamos, trabalhamos muito e tivemos que correr contra o tempo. Foi cansativo, mas aprendemos bastante, e isso é extremamente gratificante para cada um de nós”, destacou o estudante José Luis.

“Esse prêmio foi extremamente importante para nós, pois participar de uma maratona é sempre um grande desafio. Com essa conquista, mostramos a outros estudantes que é possível alcançar objetivos ainda maiores e superar limites”, salientou o professor de química e física e orientador do projeto, Gustavo Bezerra.

Como prêmio, a equipe vencedora participará presencialmente da Space Week Nordeste 2024, que acontecerá entre os dias 16 e 22 de setembro, na cidade de São Luís, no Maranhão, com todas as despesas pagas pelos organizadores do evento.