No Brasil, professores trabalham mais e recebem menos em comparação com países ricos, diz OCDE

No Brasil, professores do ensino fundamental II trabalham mais e recebem menos em comparação com países mais ricos.

Em média, professores brasileiros recebem US$ 23.018 por ano, o que equivale a cerca de R$ 128 mil. O valor é 47% inferior aos US$ 43.058 anuais (aproximadamente R$ 237 mil) pagos pelos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Brasil abaixo de outros países da América Latina

Em comparação com outros países da América Latina, o Brasil também está abaixo. No Chile, o salário médio anual dos professores é de US$ 29.453, e no México, US$ 33.062.

Nos Estados Unidos, os professores ganham anualmente US$ 48.899. Na Europa, professores alemães recebem cerca de US$ 85.731.

A comparação salarial utiliza a escala de paridade do poder de compra (PPC), que ajusta os valores com base no custo de vida de cada país. Esse cálculo inclui bonificações e o décimo terceiro salário.

No Brasil, professores trabalham mais e recebem menos

O estudo também destacou que, no Brasil, professores do ensino fundamental II precisam trabalhar mais horas do que profissionais da área em países desenvolvidos.

Enquanto no Brasil são 800 horas de aula por ano, a média da OCDE é de 706 horas. É bom destacar que o país não faz parte da organização.

Média de alunos por professor

Outra diferença importante é a proporção de alunos por professor. Nos países da OCDE, a média é de 14 alunos por professor no ensino fundamental I e 13 no ensino fundamental II.

No Brasil, esses números são muito maiores, com 23 alunos no ensino fundamental I e 22 no fundamental II, por professor.

Em relação à idade dos professores, a OCDE registrou um aumento de profissionais acima dos 50 anos, chegando a 36% em 2022.

No Brasil, 25% dos professores de ensino fundamental II têm mais de 50 anos, um aumento em relação a 2013, quando essa faixa etária representava 19% do corpo docente.