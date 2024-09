Como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 podem influenciar o Enem 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares frequentemente buscam integrar seus temas com atualidades e questões sociais, refletindo eventos de relevância nacional e internacional. Apesar da grande importância global dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, que terminaram no início de setembro, eles ainda não têm sido um foco principal destas provas, conforme as análises mais recentes.

No entanto, o professor Marcel Raminelli Costa enumera o que pode ser abordado no Enem 2024 e em outros vestibulares a partir da realização destas competições. Ele cita como exemplo, o recente destaque para as conquistas de mulheres negras de periferia nas Olimpíadas pode ser uma temática explorada. Esse tipo de feito poderia ser utilizado para discutir questões de gênero, raça e inclusão social, especialmente nas áreas de humanas e linguagens.

Na área de ciências da natureza, tópicos como metabolismo energético, tanto de proteínas quanto de carboidratos, podem ser abordados. A relação entre a alimentação de atletas e o gasto calórico é um campo fértil para questões de biologia e química. “Por exemplo, como atletas utilizam diferentes macronutrientes para otimizar o desempenho físico e como isso se traduz em gasto energético”, explica Marcel, que é formado em Engenharia pela Escola Politécnica da USP, História, Química e Matemática também na USP.

CONEXÃO DE CONTEÚDOS

O professor ressalta que a matemática também tem espaço para conexões com o esporte, por meio de questões de probabilidade, como calcular as chances de um time ganhar uma partida ou um atleta conquistar uma medalha. Já a física poderia explorar temas relacionados ao movimento, como lançamentos de projéteis, comuns em esportes de campo e pista. Questões envolvendo o lançamento de peso ou de vara poderiam tratar de conceitos de trajetória e energia cinética.

A recente revitalização do Rio Sena para os Jogos Olímpicos trouxe à tona questões ambientais e de saúde pública, especialmente após incidentes com atletas passando mal devido à contaminação por E. coli e outras bactérias. “Esse cenário abre a possibilidade de o Enem abordar temas relacionados à qualidade da água, saneamento básico e seus impactos na saúde pública”, diz Marcel, idealizador da IntegralMind.

“Discussões sobre políticas de revitalização de rios e o papel do controle ambiental poderiam ser temas explorados nas questões de ciências da natureza, mostrando como a falta de tratamento adequado pode afetar diretamente a vida das pessoas, incluindo atletas de alto desempenho”, completa o professor.

Portanto, estar atento aos eventos esportivos e suas implicações sociais e científicas pode ser uma estratégia valiosa para estudantes que se preparam para provas do Enem e vestibulares, especialmente em um ano de Olimpíadas e Paraolimpíadas.