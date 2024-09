Festival de Programação e Robótica do Recife recebe a etapa nacional da First Lego League Explore (FLL) e reúne estudantes de todo o Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pela primeira vez, o Recife recebe a etapa nacional da First Lego League Explore (FLL). A competição, realizada durante o Festival de Programação e Robótica do Recife (FPR), que segue até esta sexta-feira (13), com entrada gratuita, reuniu equipes de estudantes de todo o Brasil no Recife Expo Center. A programação da FPR contou ainda com a etapa regional interior da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e as competições do Rec_Line e Hackaton.

A FLL reuniu 24 equipes de escolas de todo o Brasil. Do total, quatro são da Rede Municipal de Ensino do Recife. Durante todo o dia, os estudantes realizaram uma exposição avaliativa dos projetos desenvolvidos a partir da robótica de encaixe.

A etapa mundial da competição será realizada em 2025, em Houston, nos Estados Unidos, e os classificados serão conhecidos posteriormente, pois a organização da FLL nacional ainda aguarda a definição do quantitativo de vagas que o Brasil terá no mundial. No entanto, na tarde dessa quinta-feira (12), todas as equipes foram agraciadas com troféus e medalhas.

Troels Dyhrman, senior partnership manager at LEGO Education, destacou a importância do evento. "Este evento marca um momento especial de celebração e reconhecimento por tudo o que os nossos estudantes realizaram. É o encerramento de um processo longo e árduo, no qual eles se dedicaram ao desenvolvimento de habilidades nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática e artes. Hoje é o dia em que eles podem mostrar ao mundo os frutos desse esforço e receber o reconhecimento que merecem" disse.

Competição

O estudante Arthur Gabriel, da Escola Municipal Monteiro Lobato, participou da FLL e apresentou seu projeto sobre a cidade e áreas de lazer. "Eu adoro criar, e nosso grupo se dedicou muito a este projeto com grande alegria", comentou Arthur, destacando que o seu projeto incluía um palco, um parque, uma área de esportes e uma oficina. Todos projetados com acessibilidade inclusiva.

Da Bahia, a estudante Maria Helena Santana Coutinho, do Colégio Flordenice da Costa, comentou da alegria em participar da FLL. “Nos preparamos para esse momento, estou muito feliz, nosso projeto está lindo e estamos com muita esperança para o resultado final”, pontuou.

Acompanhando de perto a exposição de cada projeto, o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio, expressou o orgulho e a felicidade do Festival de Programação e Robótica do Recife ter sido escolhido para sediar a etapa nacional da FLL.

“Estamos muito felizes por consolidar o nosso Festival de Programação e Robótica. Este evento representa uma excelente oportunidade para avançarmos no uso da tecnologia e na área de inovação em nossa rede de ensino. Além das competições, mantemos a tradição de organizar a etapa pernambucana da OBR.. Este ano, tivemos o privilégio de trazer para o Recife a FLL, que inicialmente seria uma etapa regional para o Norte e Nordeste, mas que agora se tornou uma etapa nacional. Estamos felizes e orgulhosos em recepcionar equipes de todo o Brasil nesta competição por vagas no mundial”, ressaltou.

Nova Modalidade

A programação da FPR contou ainda com a competição Rec_Line, uma nova modalidade da Rede Municipal de Ensino do Recife, que desafia a habilidade dos robôs autônomos em uma arena. Os destaques ficaram por conta das equipes Nadir 1, da Escola Municipal Nadir Colaço, no terceiro lugar; Sa.ber, da Escola Municipal da Iputinga, conquistando a medalha de prata; e a Euphoria, também da Escola Municipal da Iputinga, que subiu ao ponto mais alto do pódio.

No palco principal, estudantes do Programa Embarque Digital participaram do Hackathon, que consiste numa maratona de programação intensiva focada no desenvolvimento de aplicações inovadoras para o robô humanóide NAO.

Após as apresentações e avaliações, a organização do festival fez o anúncio oficial das equipes vencedoras. A medalha de bronze ficou com a equipe RobôFabulas; a prata estampou a equipe NAOfoco; e a medalha de ouro foi diretamente para as mãos da equipe JANO. Este último será incorporado às atividades dos Clubes de Programação da Rede Municipal de Ensino do Recife.

Olimpíada Brasileira de Robótica

O festival também está sediando as etapas regional e estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Nesta quinta, a Regional Interior trouxe embates de equipes de vários municípios do Estado. A OBR é uma das competições mais aguardadas do ano e faz com que os estudantes se preparem com muita dedicação para este momento. No final do dia, o público presente conheceu as equipes dos Níveis 1 e 2 que estão classificadas para a grande final, que acontece nesta sexta-feira.

Nível 1:

Terceiro Lugar: Equipe Velho Chico

Segundo Lugar: Equipe Grande Rio

Primeiro Lugar: Equipe Unity Kids

Nível 2:

Terceiro Lugar: Equipes Gadget e Robótica 001

Segundo Lugar: Equipe Revolutions

Primeiro Lugar: Cangaceiros da Robótica 04