Redação no Enem: 4 erros comuns e como evitá-los

A redação é uma das etapas mais temidas pelos estudantes no Enem. Evitar erros comuns é o primeiro passo para quem deseja uma boa nota no texto

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desempenha um papel fundamentsl na avaliação dos candidatos e pode ser decisiva para a conquista de uma vaga no ensino superior. Isso porque, o texto pode representar até 20% da nota final do exame. Segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, responsável por aplicar a prova, cerca de 5 milhões de pessoas se inscreveram para o Enem 2024.

Composta por um texto dissertativo-argumentativo, a prova exige não apenas clareza e coesão, mas também um entendimento profundo das normas e estruturas exigidas.

Apesar da importância, muitos estudantes cometem erros recorrentes que podem comprometer suas notas. Em entrevista ao Portal do Guia do Estudante, a professora e ex-corretora de redação do Enem, Raquel Frontelmo, destacou quatro erros comuns na redação do Enem. Confira abaixo.

1. Não definir a tese na introdução

Um dos erros mais frequentes é a ausência de uma tese bem definida na introdução. A tese é a ideia central que o candidato irá desenvolver ao longo do texto e deve ser apresentada de forma clara e objetiva já no primeiro parágrafo.

Segundo Frontelmo, muitos estudantes falham em apresentar uma tese explícita, o que compromete a coerência e a coesão do texto.

Para evitar esse erro, é essencial que a introdução não apenas introduza o tema, mas também delineie a posição que será defendida. A tese deve ser concisa e diretamente relacionada ao tema proposto, facilitando a construção dos argumentos subsequentes.

2. Não seguir a estrutura do texto dissertativo-argumentativo

Outro ponto crítico é a falta de adesão à estrutura tradicional do texto dissertativo-argumentativo.

O formato esperado pelo Enem inclui uma introdução, desenvolvimento com pelo menos dois argumentos e uma conclusão.

Muitos candidatos, no entanto, acabam apresentando um texto disorganizado, sem uma clara separação entre esses elementos, ou misturam partes do desenvolvimento com a introdução e a conclusão.

Para garantir que a estrutura seja corretamente seguida, é recomendável que o candidato utilize parágrafos bem definidos e organize seus argumentos de maneira lógica.

A introdução deve apresentar o tema e a tese, o desenvolvimento deve explorar os argumentos com detalhes e a conclusão deve sintetizar as ideias e propor uma solução ou uma reflexão final sobre o tema.

3. Tangenciar ou Fugir do Tema

Fugir do tema proposto é um erro que pode levar à perda significativa de pontos. Em vez de abordar diretamente a questão proposta, alguns candidatos optam por tangenciar o assunto, trazendo informações irrelevantes ou discutindo aspectos que não contribuem para a argumentação.

Tangenciar ocorre quando o aluno cita o tema brevemente, se se aprofundar nos seus própios argumentos. De acordo com a professora, a chave para evitar esse problema é a leitura atenta do tema e a elaboração de um plano de texto antes de começar a redação.

É importante que o candidato mantenha o foco na proposta e desenvolva argumentos diretamente relacionados ao assunto, garantindo que toda a argumentação esteja alinhada com o tema central.

4. Não utilizar repertório sociocultural

A utilização de repertório sociocultural é fundamental para enriquecer a argumentação e demonstrar conhecimento aprofundado sobre o tema.

A ausência desse repertório pode levar a uma argumentação superficial e pouco convincente. A ex-corretora destaca que muitos candidatos falham em incorporar citações, dados estatísticos, ou referências culturais e históricas relevantes.

Para evitar essa falha, os candidatos devem investir em uma leitura ampla e na coleta de informações que possam ser utilizadas para embasar seus argumentos.

O uso de dados, estudos e referências ajuda a construir uma argumentação mais sólida e demonstra ao corretor que o candidato possui um conhecimento abrangente sobre o assunto abordado.