Programa Impacta oferece bolsas de estudos para alunos de baixa renda de escolas públicas de Pernambuco

As bolsas de estudos que dão acesso à escola do Grupo Salta, são para alunos que, em 2024, cursam o 8º ou o 9º ano do Ensino Fundamental

Com foco em estudantes de baixa renda oriundos da rede pública de ensino de Pernambuco, o programa de bolsas Impacta, que proporciona acesso às escolas do Grupo Salta, está com inscrições abertas para o ciclo de 2025. No Estado, o grupo é representado pelo colégio Motivo.

As vagas são para alunos que, em 2024, cursam o 8º ou o 9º ano do Ensino Fundamental. O período de inscrições vai até o dia 30 de setembro. A inscrição e o processo seletivo são totalmente gratuitos e realizados online, através do site: www.institutosalta.com.



A bolsa do Impacta inclui 100% de desconto na mensalidade, atividades pedagógicas, material didático a um valor social e acompanhamento psicossocial, realizado por uma equipe de psicólogas, com o objetivo de garantir o bem-estar e a permanência dos alunos no programa. A bolsa é mantida até a conclusão dos estudos, desde que o estudante atenda aos requisitos acadêmicos e disciplinares.

Resultados do programa Impacta

Desde 2021, o programa já impactou mais de 300 alunos. Em 2023, 55% dos beneficiados eram do gênero feminino e 56% se identificavam como pretos ou pardos. Para Gabriela Paz, uma das líderes da área de responsabilidade social do Grupo Salta Educação, a concessão de bolsas na rede privada gera um impacto positivo em toda a comunidade.

"O programa de bolsas não apenas transforma a realidade do aluno, ampliando o acesso a oportunidades como estágios e intercâmbios, mas também inspira seu entorno—pais, irmãos, primos, colegas e toda a comunidade. Temos reforçado nosso compromisso com a responsabilidade social, um pilar fundamental das nossas práticas ESG, contribuindo para a transformação da vida de jovens de baixa renda por meio de uma educação de excelência", afirmou.

Como participar

Para participar do programa, é necessário ter uma renda familiar de até 2 salários mínimos por pessoa e ser aluno do 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental da rede pública de ensino em 2024, ou seja, a série imediatamente anterior à que irá cursar em 2025.

O processo seletivo é dividido em seis fases:

1. Inscrição: Na primeira etapa, o candidato deve preencher o formulário online disponível no site do Instituto Salta (www.institutosalta.com), onde também é possível acessar o edital do processo seletivo.



2.Análise de pré-requisitos: A equipe do programa analisará a candidatura para comprovação das condições socioeconômicas.

3. Prova online: Os candidatos participarão de uma prova online de Português e Matemática. O conteúdo das provas está disponível no edital.

4. Dinâmica em grupo: Os candidatos participarão de um encontro em grupo, em formato online, para realizar atividades que estimulem o diálogo, a troca e a criatividade.

5. Entrevista: Os candidatos, junto às suas famílias, passarão por uma entrevista com os diretores das escolas parceiras e a equipe do Impacta.

6. Aprovação: Os candidatos aprovados serão encaminhados para matrícula na escola.