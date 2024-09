No Recife, Escola lança programa de bolsa de estudos para alunos do ensino médio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O programa de bolsas Eleva Talentos está com inscrições abertas para o processo seletivo da Escola Eleva Recife, instituição de ensino brasileira, bilíngue e em tempo integral. As vagas são direcionadas para os jovens da Região Metropolitana do Recife que iniciarão o 1º ano do ensino médio em janeiro de 2025.

A instituição de ensino disponibilizará bolsas com descontos parciais (50%) e integrais (100%) do investimento anual da escolaridade. As inscrições seguem até o dia 16 de outubro de 2024 e o composto será composto por comprovação de currículo escolar; seleção de conhecimentos em português, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e redação; comprovação da renda família; análise motivacional, entre outras avaliações.

O programa de bolsas Eleva Talentos é uma iniciativa da rede Inspired para o Brasil e pode ser acessado por meio do site www.elevatalentos.com.br.

“Nosso objetivo é incentivar e apoiar as famílias e os estudantes que são comprometidos com seus estudos, oportunizando importantes experiências e importantes direcionamentos para o pleno desenvolvimento deste jovem durante a jornada educacional no ensino médio. Além disso, procuramos também alunos que sejam motivados e com interesses nas demais rotinas da vida escolar, como iniciativas de voluntariado, atividades extracurriculares e liderança”, destacou Amanda Payne, diretora da Escola Eleva Recife.