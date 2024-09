Enem 2024: os temas de química mais cobrados na prova

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Revisamos os assuntos essenciais de Química que caem no Enem, como estequiometria, combustíveis fósseis e química inorgânica. Veja o que estudar!

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está se aproximando, com as provas marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. Nessa reta final de preparação, é essencial focar nos conteúdos mais cobrados em cada disciplina para otimizar o tempo de estudo e garantir um bom desempenho.

Para te ajudar nessa jornada, separamos os principais temas de química que frequentemente aparecem no Enem. Revisar esses tópicos será fundamental para encarar a prova com confiança e aumentar suas chances de sucesso.

Revisão de química

Poluição e combustíveis fósseis

Esse tema aborda os impactos ambientais causados pela queima de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural e carvão, e a formação de gases poluentes, como dióxido de carbono e óxidos de nitrogênio.

No Enem, você pode encontrar questões que discutem a relação entre a poluição atmosférica, mudanças climáticas e a busca por alternativas energéticas mais sustentáveis, como energias renováveis.

Química orgânica

Esse assunto estuda compostos baseados em carbono, que são a base para uma enorme variedade de materiais, como plásticos, medicamentos e combustíveis.

No Enem, você encontrará questões sobre as propriedades e reações de hidrocarbonetos, funções orgânicas como álcoois, ácidos carboxílicos e ésteres, além de reações importantes como adição e substituição. Compreender a estrutura e a nomenclatura desses compostos é essencial.

Química inorgânica

Tratam-se de substâncias que não são baseadas em cadeias de carbono. Isso inclui ácidos, bases, sais e óxidos.

No Enem, os candidatos devem compreender as propriedades desses compostos, suas reações, solubilidade e o papel que desempenham em processos industriais e biológicos. A tabela periódica, reações ácido-base e reações de oxirredução são tópicos comuns.

Análise por titulação e conceitos fundamentais

A titulação é uma técnica analítica usada para determinar a concentração de uma solução reagente. No Enem, o foco está nos conceitos de solução padrão, ponto de equivalência e a curva de titulação.

Questões podem envolver cálculos relacionados à concentração de ácidos e bases, e a compreensão dos indicadores usados para identificar o fim da reação.

Estequiometria geral

Esse assunto envolve o cálculo das proporções de reagentes e produtos em reações químicas. No Enem, a estequiometria é usada para resolver problemas envolvendo massas, volumes e quantidades de substâncias, sempre com base em equações químicas balanceadas.

Esse tema é essencial para entender a eficiência das reações e a economia de reagentes em processos industriais.