Pernambuco sedia Jogos Escolares Brasileiros; competição deverá reunir milhares de estudantes

Pernambuco recebe, pela primeira vez, a edição dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2024. O certame, que será realizado entre os dias 20 de setembro e 03 de outubro, em diversos polos pelo Recife, reunirá cerca de 9 mil alunos/atletas, técnicos, dirigentes e staff de todos os estados brasileiros.

Os JEBs é uma grande competição esportiva organizada anualmente pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), com apoio do Ministério do Esporte, além da parceria do Governo do Estado nesta edição. O certame tem como objetivo principal promover a prática esportiva entre estudantes de todo o Brasil, incentivando a competição saudável, valorizando a educação e a integração social entre os participantes.

Pernambuco participará dos jogos com a maior delegação do estado na competição, com 357 integrantes. A competição ainda é uma seletiva para os Jogos Sul-Americanos Escolares, que serão disputados na cidade de Bucaramanga, na Colômbia.



“Chegou o grande momento do esporte educacional brasileiro. É uma honra para Pernambuco receber os JEBs. Preparamos uma grande competição com nossos parceiros da CBDE e tenho certeza que serão disputas emocionantes em todas as modalidades. Foram meses de muito trabalho e empenho de toda a equipe para entregar o melhor para os participantes. Desejo sucesso às delegações; em especial à delegação pernambucana”, declarou o secretário de Educação e Esportes, Alexandre Schneider.

Abertura dos jogos

As delegações de todos os estados, representando as modalidades de judô, wrestling, atletismo, atletismo adaptado, ginástica rítmica, tênis de mesa, handebol e vôlei chegam ao Recife nesta sexta-feira (20) para o início das competições dos JEBs 2024.

As disputas começam neste sábado (21), dia em que também ocorrerá a cerimônia de abertura na Arena de Pernambuco, que contará com a presença do medalhista olímpico em Paris 2024, Caio Bonfim, além de autoridades.

“A expectativa é de que seja um sucesso. A gente espera conseguir integrar esses jovens, proporcionar espaços de aprendizagem esportiva, educacional e certamente impactar na vida do esporte escolar do Brasil. Aqui em Pernambuco todos vão poder conhecer um pouco do nosso estado, da cultura, da nossa comida e também da nossa hospitalidade. Temos certeza de que vamos acompanhar uma grande competição”, finalizou o secretário executivo de Esportes, Luciano Leonidio.

Os Jogos Escolares Brasileiros é uma seletiva para os Jogos Sul-Americanos Escolares, que serão disputados na cidade de Bucaramanga, na Colômbia - Josimar Oliveira

Categorias em disputa

Os jogos são voltados para as categorias masculino e feminino, com idade de 12 a 14 anos, nas modalidades olímpicas, não olímpicas e paralímpicas. Ao todo são 18 modalidades disputadas: atletismo, atletismo adaptado, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, Taekwondo, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia, wrestling e xadrez.

Os locais de competição são espalhados pela cidade do Recife. Ao todo serão 17 sedes que receberão modalidades do JEBs. Entre elas destacam-se o Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Arena de Pernambuco, Ginásio da Secretaria de Educação e Esportes (SEE), Escola Técnica Estadual (ETE) Ginásio Pernambucano, Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).

A última edição do JEBs foi disputada no ano passado, em Brasília, no Distrito Federal. Na ocasião, a delegação de Pernambuco contou com 240 pessoas, entre alunos/atletas, técnicos e staff. Durante a competição, foram arrematadas 57 medalhas pela delegação pernambucana nas séries ouro, prata e bronze (primeira, segunda e terceira divisão do certame).

Desse total, foram 15 medalhas de ouro, 13 de prata e 29 de bronze. O recorde do Estado são 67 medalhas conquistadas na edição de 2022 do JEBs.