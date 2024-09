Família e escola podem mitigar o impacto da preparação para o vestibular na saúde emocional dos adolescentes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Especialistas destacam a importância do papel da escola na prevenção e combate à ansiedade entre os adolescentes com escuta ativa e acolhimento

No período de preparação para o vestibular, muitos adolescentes enfrentam um inimigo em comum e, por vezes, silencioso: a ansiedade. Dados da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do SUS apontam que a taxa de ansiedade entre adolescentes, pela primeira vez na história, supera a de adultos.

A taxa de pacientes de 15 a 19 anos atendidos devido ao transtorno é de 157 a cada 100 mil. Essa situação acende um alerta para o bem-estar emocional dos adolescentes vestibulandos que lidam com as expectativas e inseguranças sobre o futuro.

“O que vemos hoje são situações bem ambivalentes na adolescência. Os adolescentes são, de um lado, superprotegidos em suas tarefas cotidianas, crescem com uma desresponsabilização, mas, por outro, são pressionados a terem bons desempenhos e a cumprirem metas. Diante desse cenário, há uma resposta muito adoecida dos adolescentes que não se sentem preparadospara as próximas etapas e desenvolvem quadros de ansiedade”, destaca a pedagoga Catarina Gonçalves, que faz assessoria de desenvolvimento moral para pais, mães, alunos e alunas e equipe funcional do Colégio Apoio do Recife.

Neste caso, a família desempenha um papel crucial nesse processo de preparação para o vestibular de forma saudável. "Os pais e mães precisam entender que o adolescente está em uma fase do desenvolvimento que requer de quem educa uma manifestação de cuidado. Precisam apoiar e respeitar o ritmo do adolescente, sem sobrecarregá-lo com expectativas irreais. Uma questão que precisa de bastante atenção é entender se as escolhas que estão sendo feitas pelo adolescente são, de fato, feitas por ele ou são expectativas da família. Se as escolhas não partem do interesse do adolescente, ele tende a desenvolver mais ansiedade”, pontua Renata Gabriel, especialista em Gestão Educacional e Coordenação Pedagógica pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).



O papel da escola também é essencial na prevenção e combate à ansiedade entre os adolescentes com escuta ativa, acolhimento e o direcionamento para que eles aprendam a reconhecer e expressar suas emoções.

Ações que podem fortalecer o acolhimento dos estudantes

O projeto Amizade Responsável tem sido uma utilizado pelo Colégio Apoio, como uma importante ferramenta nesse sentido. Ele promove a escuta ativa e o acolhimento entre pares, o que ajuda os (as)jovens a perceberem que suas dificuldades são compartilhadas por outros e que não estão sozinhos(as).

“O apoio entre colegas é poderoso porque oferece uma empatia natural. Saber que outros(as) adolescentes estão passando pelas mesmas pressões alivia o peso emocional que muitos sentem", acrescenta a pedagoga Catarina Gonçalves.

Para os adolescentes que enfrentam este momento de preparação para o vestibular, algumas orientações podem fazer a diferença: organização dos estudos a longo prazo, evitando a procrastinação, e a manutenção de atividades que garantam o bem-estar físico e emocional, como uma boa alimentação, prática de exercício físico, sono adequado, além de cuidar das suas relações interpessoais tendo momentos de relaxamento e de lazer com os amigos e a família.

“Os desafios deste período na vida do adolescente são intensos, mas com o apoio adequado da família e da instituição escolar, é possível construir uma rede de segurança emocional para que os(as)adolescentes enfrentem esse momento com mais tranquilidade”, destacam as especialistas.