Estudantes pernambucanos podem concorrer a bolsas de apoio financeiro concedidas pelo Santander Universidades

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O auxílio financeiro é para para contribuir no pagamento da mensalidade da universidade, compra de materiais escolares, gastos com alimentação, etc

O programa Santander Graduação 2024 está com inscrições abertas para a oferta de 1.500 bolsas de apoio financeiro no valor de R$ 2,4 mil para alunos de graduação, pós-graduação e cursos técnicos nas modalidades presencial e EAD, válidos para mais de 60 instituições conveniadas no Brasil ao programa.

Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de outubro, através da plataforma Santander Open Academy. Nesse espaço virtual também é possível acessar a lista das universidades vinculadas ao projeto. Segundo a instituição, o auxílio financeiro é para para contribuir no pagamento da mensalidade da universidade, compra de materiais escolares, gastos com alimentação, transportes, etc.

Valor será dividido

O valor de R$ 2,4 mil será dividido em duas parcelas, creditadas na conta corrente do aluno, sendo a primeira parcela em dezembro deste ano e a segunda, em janeiro de 2025. De acordo com Marcio Giannico, senior head de Governos, Instituições e Universidades do Santander no Brasil, desde 2017, o Santander já beneficiou mais de 8 mil universitários com essa bolsa, proporcionando recursos essenciais para que futuros profissionais brasileiros não abandonem seus estudos.

“Essa iniciativa estimula e apoia os alunos a perseguirem seus sonhos, refletindo o compromisso do Banco em ser um expoente na educação no Brasil”, ressalta.



A recomendação do Santander é que as bolsas sejam destinadas a estudantes, preferencialmente em situação de vulnerabilidade social e com excelência acadêmica, porém, cada instituição de ensino divulgará um edital com os requisitos próprios do programa. A seleção dos contemplados será feita pela instituição, sendo responsável por indicar os bolsistas contemplados.

Em 2023, o Santander Universidades entregou no Brasil, mais de 184 mil cursos, bolsas de estudo e mentorias. Essa entrega é realizada através das plataformas globais Santander Open Academy, que oferece cursos, conteúdos e bolsas gratuitas e Santander X, iniciativa social de apoio ao empreendedorismo, que dá acesso a mentorias nacionais e internacionais, desafios globais, cursos, benefícios exclusivos e premiações com incentivo financeiro.