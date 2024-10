Em Camaragibe, experiência de horta em escola municipal se torna livro infanto-juvenil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com uma linguagem lúdica que conversa diretamente com crianças e jovens, o livro "Pratinho Firmeza" é guiado pela personagem fictícia Ayó

A educação infantil pública é uma responsabilidade das gestões municipais e, em meio ao período eleitoral, é imprescindível que a população esteja atenta aos debates que envolvem não apenas o acesso a uma escola de qualidade, mas também ao fornecimento de uma alimentação saudável na infância

O Norte e o Nordeste do Brasil são as regiões mais afetadas pela insegurança alimentar, segundo dados Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgada pelo IBGE, no final de abril. Em 2023, 38,8% dos domicílios no Nordeste apresentaram preocupação ou incerteza quanto ao acesso aos alimentos no futuro.



Com objetivo de reverter esse cenário, o Coletivo pernambucano Tejucupapos está lançando o guia "Pratinho Firmeza Brasil", em parceria com a Énois Laboratório de Jornalismo. O livro infanto-juvenil traz estratégias educacionais de escolas públicas das cinco regiões do Brasil voltadas para o direito à alimentação saudável na infância.

Com uma linguagem lúdica que conversa diretamente com crianças e jovens, o livro é guiado pela personagem fictícia Ayó, uma menina negra de 6 anos com deficiência, que utiliza uma cadeira de rodas enquanto conduz a narrativa do "Pratinho Firmeza Brasil".

Ayó nos apresenta reportagens realizadas por cinco iniciativas de jornalismo local parceiras da Énois, em Belém (PA), Porto Alegre (RS), São Paulo (SP), Campo Grande (MS) e Camaragibe (PE). Em Pernambuco, ela revela a conexão da Escola Municipal 19 de Abril entre a horta, a gastronomia e a forma como as crianças interagem entre si. A unidade de ensino está localizada no bairro de Oitenta, no município de Camaragibe.

"Achei impressionante a coerência e o nível de desenvolvimento do projeto educativo da Escola 19 de Abril. É uma alternativa poderosa que nos enche de esperança no que diz respeito à alimentação na infância. Foi importante conhecer pessoas incríveis que dedicam parte de suas vidas a construir uma sociedade mais responsável", conta Cha Dafol, integrante do Tejucupapos e comunicadora responsável pela produção do guia no Nordeste, em colaboração com a jornalista Julia Aguilera.

Pernambuco representou o Nordeste no guia "Pratinho Firmeza" com a experiência de horta da Escola Municipal 19 de Abril - Cha Dafol/Coletivo Tejucupapos

Relação com a alimentação

As reportagens do guia focam nas crianças e suas relações com a alimentação no ambiente escolar, acompanhadas da seção “O caminho da merenda”, que detalha o planejamento, a produção e o fornecimento da merenda nas cinco escolas. Cecília Amorim, coordenadora do "Pratinho Firmeza Brasil" pela Énois, destaca a alimentação como uma ferramenta de transformação social.

"Venho de uma escola pública e de uma família sem recursos financeiros. Para mim, a alimentação escolar era a principal refeição do dia. Repensar a merenda escolar, como faz o guia, é fundamental para combater a insegurança alimentar que ainda persiste", afirmou Cecília.

O "Pratinho Firmeza Brasil" inclui uma receita regional popular entre as crianças e, ao final, um jogo de tabuleiro chamado “O que tem no pratinho?”, que visa fazer crianças e suas famílias refletirem sobre o que constitui um alimento saudável.

O livro é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura em nível federal e conta com o patrocínio do RD Saúde, em parceria com organizações como Carta Amazônia (PA), Nonada Jornalismo (RS), Nós Mulheres da Periferia (SP), Teatrine TV (MS) e Tejucupapos (PE).



A versão digital já está disponível para download em pratofirmeza.com.br. Outros lançamentos da versão impressa serão anunciados nas redes sociais: @tejucupapos.