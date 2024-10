Instituições de Ensino Superior de Pernambuco se destacam no ranking de universidades da América Latina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Brasil se destacou na 14ª edição do QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2025, com 96 universidades classificadas entre as 437 avaliadas, o que representa 22% do total. Dentre essas, 50% são instituições federais, vinculadas ao Ministério da Educação (MEC).

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) manteve-se como a melhor colocada do Norte/Nordeste, ocupando a 49ª posição no ranking, com uma nota de 60,5 — um aumento significativo em relação aos 54,5 do ano anterior. O resultado foi divulgado na última quinta-feira (3).

O ranking é liderado pela Universidade de São Paulo (USP), com nota 100; pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, com 99,7; e pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com 99,3. Outras instituições brasileiras que se destacam incluem UFRJ, Unesp, UFMG, PUC-RJ, UFRGS, UFSC, UnB, Unifesp, UFSCar e UFPR, além da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

A avaliação é realizada pela QS Quacquarelli Symonds, que analisa critérios como impacto e produtividade da pesquisa, compromisso docente, empregabilidade, impacto online e internacionalização. A UFPE apresentou um desempenho superior em seis dos oito indicadores avaliados, com destaque para os critérios “Employer Reputation” e “Citations per Paper”, que registraram aumentos superiores a 70%.

Entre os indicadores de destaque da UFPE estão as notas de 84,7 para "Papers per Faculty" (produtividade em pesquisa), 97 para "Faculty Staff with PhD" (qualidade do corpo docente) e 95,8 para "International Research Network" (colaboração internacional em pesquisa).

Os dados também mostraram a Universidade de Pernambuco (UPE) como a segunda melhor instituição de ensino superior do estado, ocupando a 56ª posição no Brasil, 154ª na América do Sul e entre as 241 melhores da América Latina e do Caribe.

Segundo a UPE, em comparação a 2023, houve uma melhora em todos os pontos avaliados. “Nos últimos anos, a Universidade de Pernambuco tem desenvolvido projetos e ações em diferentes frentes, envolvendo toda a sua comunidade acadêmica. O resultado reflete o trabalho dos servidores, estudantes e colaboradores da instituição. Ainda temos muito a melhorar, por isso, continuaremos trabalhando para ampliar nossos índices”, enfatizou a professora Socorro Cavalcanti, reitora da UPE.

