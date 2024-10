Projetos estimulam jovens em idade escolar a desenvolverem potencial empreendedor e se prepararem para o mercado de trabalho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O desafio "Jovens de Impacto", resultado de uma parceria entre o Sebrae Pernambuco e o laboratório de inovação social Verda, tem como objetivo estimular o potencial empreendedor dos jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho. Nesse projeto, estudantes de escolas públicas são incentivados a desenvolver ações que tragam benefícios para suas escolas e comunidades.



O programa é voltado para alunos do ensino fundamental II e do ensino médio, contando com a participação de 100 instituições de todo o estado na sua 4ª edição. De acordo com o Sebrae, a iniciativa tem como intuito preparar os jovens para enfrentar desafios cotidianos, desenvolvendo a capacidade de pensar de forma criativa e a habilidade de liderar mudanças significativas em suas comunidades

“Esse programa evidencia que a educação empreendedora é fundamental para enfrentarmos os desafios e desigualdades do nosso país. Em 2023, conseguimos impactar a vida de quase sete mil jovens, que estão promovendo mudanças significativas nas comunidades onde vivem. Temos ideias, temos jovens empreendedores e precisamos apresentar isso a investidores, parceiros e grandes empresas, para que essas inovações beneficiem ainda mais pessoas”, afirma Leonardo Carolino, gerente do Sebrae/PE.

Na fase inicial, os alunos assistem a palestras sobre empreendedorismo social e como criar iniciativas que abordem questões enfrentadas por suas comunidades, como a falta de saneamento, a violência e a saúde.

As propostas elaboradas pelos alunos são avaliadas por uma banca composta por docentes e coordenadores, que decidirão quais projetos serão implementados. No final do desafio, as equipes com as ideias mais inovadoras receberão prêmios em um evento programado para dezembro deste ano.



Trilha de capacitações

Também faz parte das ações voltadas para a educação empreendedora do Sebrae, uma trilha de capacitações realizadas em escolas públicas do Estado. A Trilha Empreendedora abrange temas como modelagem de negócios, formação de preços, atendimento ao cliente e técnicas de venda. Ao final do curso, os estudantes têm a oportunidade de aplicar seus conhecimentos em uma Feira de Empreendedorismo, que acontece na própria instituição.



O projeto começou em agosto, na Região Metropolitana do Recife, com o objetivo de alcançar dez escolas até o fim do ano. “Um consultor especializado em empreendedorismo e gestão empresarial visita as escolas para engajar alunos e professores na organização e execução de uma feira, onde as soluções de negócios desenvolvidas serão apresentadas. Essa iniciativa envolve toda a comunidade”, explica Cláudia Azevedo, gestora do projeto.

Desafio Liga Jovem

Já o projeto Desafio Liga Jovem envolve alunos de escolas públicas e privadas de Pernambuco em uma competição nacional promovida pelo Sebrae, que visa capacitar os estudantes a criar soluções inovadoras por meio de competências empreendedoras.

O público-alvo inclui alunos dos anos finais do ensino fundamental, além de estudantes do ensino médio e superior. A competição é dividida em etapas estadual, regional e nacional.

Em Pernambuco, 23 equipes foram selecionadas para a fase estadual. Destas, quatro serão escolhidas para representar o estado na etapa regional. As equipes apresentadas farão suas propostas ao vivo para uma banca de jurados online. Os vencedores de cada estado mostrarão seus projetos em uma nova avaliação, e a equipe melhor classificada ganhará uma viagem com tudo pago para a fase final do Desafio, prevista para o final do ano.

“O propósito do Liga Jovem é criar soluções inovadoras para os desafios enfrentados nas escolas ou nas comunidades. Aceitamos qualquer tipo de ideia: soluções tecnológicas, analógicas ou digitais, como sites, aplicativos, redes sociais e jogos, assim como ferramentas mais simples, mas que demonstrem eficiência e inovação”, explica Danilo Lopez, gestor estadual de educação empreendedora do Sebrae.