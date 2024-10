Empresas oferecem 20 mil bolsas de estudo para formação tecnológica de jovens negros

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A inclusão de jovens negros no mercado de trabalho por meio de cursos online focados em tecnologia e inteligência artificial é o principal objetivo do Bora, hub de inclusão produtiva da Ambev, que se uniu ao Movimento Black Money para oferecer 20 mil bolsas em áreas como Marketing Digital, Inteligência Artificial, Ciência de Dados, Vendas B2B e Transformação Digital.



Os interessados podem se inscrever gratuitamente na plataforma Afreektech, que disponibiliza aulas online para garantir flexibilidade nos estudos. Os cursos incluem vídeo aulas, quizzes, materiais de apoio e projetos práticos.

Após a conclusão, os alunos recebem certificados e acesso ao banco de vagas do Movimento Black Money, do MOVER (Movimento pela Equidade Racial) e da 1MIO, o que segundo a iniciativa, poderá aumentar as chances de inserção destes jovens no mercado.

Além disso, os participantes podem se inscrever no Inovahack, um evento em novembro em Salvador, onde 150 jovens terão a chance de aplicar seus conhecimentos em tecnologia e concorrer a prêmios que somam mais de R$ 20 mil.

Alan Soares, fundador do Movimento Black Money, destaca a importância da inclusão digital para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, enfatizando que, com 56% da população, os jovens negros enfrentam barreiras no acesso à educação tecnológica.

"Ao garantir o acesso à tecnologia e ao letramento digital, empoderamos jovens negros a ocuparem espaços na economia digital, fomentando a inovação e impulsionando o crescimento do país de forma justa e equitativa.” disse o fundador do Movimento Black Money.

Carlos Pignatari, Diretor de Impacto Social da Ambev, ressalta que a parceria visa ampliar oportunidades genuínas, permitindo que jovens mudem suas realidades e conquistem autonomia financeira em suas carreiras. "Com o apoio dos nossos parceiros, estamos mostrando que a inclusão produtiva impacta no crescimento econômico das pessoas", ressaltou Pignatari.

Impactos do Bora



Nos últimos dois anos, o Bora já impactou mais de 500 mil pessoas, gerando mais de R$ 620 milhões em renda indireta. Com a ambição de impactar 5 milhões de pessoas até 2032, a iniciativa busca criar novas oportunidades de trabalho e conexões no mercado. Em 2024, o projeto se expande com o apoio de mais de 30 empresas parceiras, incluindo Afreektech, Generation Brazil, Catho e Santander.