Pagamento do Bônus de Desempenho Educacional será feito na próxima terça-feira (15)

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação e Esportes do Estado (SEE-PE), efetuará, na próxima terça-feira (15), o pagamento do Bônus de Desempenho Educacional (BDE) 2024. Neste ano, o bônus terá valor total a ser pago de R$ 164,4 milhões, que variam entre R$ 696,70 e R$ 21.881,72.

Serão contemplados mais de 21 mil vínculos que desempenharam suas funções nos processos educacionais e nas metas atingidas, tanto nas unidades escolares elegíveis ao benefício, como nas Gerências Regionais de Educação (GREs) e na sede da SEE-PE no ano de 2023.

“O pagamento do BDE reafirma o compromisso do Governo de Pernambuco com a valorização e o reconhecimento dos profissionais da Educação, assim como reflete o resultado do esforço e da dedicação dos professores, gestores e equipes que, com muito empenho, contribuem para a qualidade do ensino na Rede Estadual”, destacou o secretário de Educação e Esportes, Alexandre Schneider.

Quem tem direito ao bônus?

Receberão o bônus os profissionais da educação que atuam nas escolas que possuem matrículas nas etapas de ensino examinadas pelas avaliações externas (Ideb e Idepe), ou seja, 5º ano do ensino fundamental, 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio.

Além disso, também estão aptos a receber o benefício os servidores que possuem pelos menos seis meses de efetivo exercício no ano de 2023 em unidade escolar elegível, Gerência Regional de Educação (GRE) ou na sede da Secretaria de Educação e Esportes.

Todos os profissionais da educação podem consultar os valores a receber através da plataforma online do BDE. Para isso, devem acessar o link https://bde.educacao.pe.gov.br/.

O acesso à plataforma é realizado a partir da inserção da matrícula, CPF e data de nascimento. Em caso de dúvida ou dificuldades de acesso, os beneficiários podem entrar em contato pelo endereço eletrônico bde@adm.educacao.pe.gov.br.